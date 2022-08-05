Преимущества

Хороший баланс для удобства работы

Оптимальная скорость сверления для максимальной производительности

Воздушное охлаждение

Предохранительная муфта для защиты оператора

Три режима работы для выполнения различных задач

Патрон SDS-plus для быстрой смены оснастки

Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж имеет три режима работы, что обеспечивает универсальность применения. Сетевой кабель длиной 4м обеспечивает свободу действий. Регулировка оборотов позволяет работать с различными материалами. В данной модели предусмотрена запатентованная двойная антивибрационная рукоятка, что снижает нагрузку и уменьшает утомляемость оператора при длительных работах. Для удобства хранения и транспортировки перфоратор поставляется в кейсе.