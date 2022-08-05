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Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
5.0
1
35 990 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Арт. О00000032647
5.0
1
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж

Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж

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35 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000032647
5.0
1

Характеристики

Производитель
Milwaukee
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
3.4
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
35 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж имеет три режима работы, что обеспечивает универсальность применения. Сетевой кабель длиной 4м обеспечивает свободу действий. Регулировка оборотов позволяет работать с различными материалами. В данной модели предусмотрена запатентованная двойная антивибрационная рукоятка, что снижает нагрузку и уменьшает утомляемость оператора при длительных работах. Для удобства хранения и транспортировки перфоратор поставляется в кейсе.

    Преимущества

    • Хороший баланс для удобства работы
    • Оптимальная скорость сверления для максимальной производительности
    • Воздушное охлаждение
    • Предохранительная муфта для защиты оператора
    • Три режима работы для выполнения различных задач
    • Патрон SDS-plus для быстрой смены оснастки