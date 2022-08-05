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Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж
Арт. О00000032647
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор SDS Plus Milwaukee PLH 28 E 4933446790, 4.1 Дж имеет три режима работы, что обеспечивает универсальность применения. Сетевой кабель длиной 4м обеспечивает свободу действий. Регулировка оборотов позволяет работать с различными материалами. В данной модели предусмотрена запатентованная двойная антивибрационная рукоятка, что снижает нагрузку и уменьшает утомляемость оператора при длительных работах. Для удобства хранения и транспортировки перфоратор поставляется в кейсе.
Преимущества
- Хороший баланс для удобства работы
- Оптимальная скорость сверления для максимальной производительности
- Воздушное охлаждение
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Три режима работы для выполнения различных задач
- Патрон SDS-plus для быстрой смены оснастки