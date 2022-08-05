Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
Арт. О00000032646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Благодаря патрону SDS-plus, замена оснастки занимает мало времени. Металлический корпус редуктора отвечает за продолжительный срок эксплуатации благодаря устойчивости к механическим повреждениям. Для повышения безопасности перфоратор оснащен разъединительной муфтой, срабатывающей при заклинивании бура.
Преимущества
- Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом
- Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
- Предохранительная муфта защищает инструмент от повреждений, а пользователя от травм
- Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Регулировка оборотов для универсального применения
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки