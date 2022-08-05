Преимущества

Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом

Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке

Предохранительная муфта защищает инструмент от повреждений, а пользователя от травм

Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Регулировка оборотов для универсального применения

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Благодаря патрону SDS-plus, замена оснастки занимает мало времени. Металлический корпус редуктора отвечает за продолжительный срок эксплуатации благодаря устойчивости к механическим повреждениям. Для повышения безопасности перфоратор оснащен разъединительной муфтой, срабатывающей при заклинивании бура.