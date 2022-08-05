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Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
    Арт. О00000032646
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032646
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор SDS-Plus Milwaukee PH 26 T 4933464580, 2.4 Дж имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Также предусмотрена функция поворота долота, которая позволяет работать под разными углами. Благодаря патрону SDS-plus, замена оснастки занимает мало времени. Металлический корпус редуктора отвечает за продолжительный срок эксплуатации благодаря устойчивости к механическим повреждениям. Для повышения безопасности перфоратор оснащен разъединительной муфтой, срабатывающей при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоятка для контроля над инструментом
        • Длинный сетевой кабель (4 м) - для свободного перемещения по рабочей площадке
        • Предохранительная муфта защищает инструмент от повреждений, а пользователя от травм
        • Реверс необходим в случае заклинивания оснастки в материале
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Регулировка оборотов для универсального применения
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки