Промышленные перфораторы - многофункциональные устройства для строительства и ремонта, которые позволяют сверлить отверстия из камня, кирпича, бетона. С их помощью монтируют трубы отопления, выдалбливают ходы вентиляции. Выпускают ударные и безударные модели с разным числом крутящего момента.

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