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Перфораторы

Профессиональные перфораторы

Найдено: 84 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить профессиональные перфораторы в городе Ярославль по цене от 3067 до 79900 рублей. В наличии более 84 наименований. Профессиональные перфораторы можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Профессиональный перфоратор Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 6.5 Дж
8 870 ₽
Профессиональный перфоратор Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 6.5 Дж
Профессиональный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
8 910 ₽
Профессиональный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
Профессиональный перфоратор Stanley SHR264K-RU, 800 Вт, 3.4 Дж
8 245 ₽
Профессиональный перфоратор Stanley SHR264K-RU, 800 Вт, 3.4 Дж
Профессиональный перфоратор Зубр ЗП-30-900 К, 900 Вт, 3.3 Дж
7 760 ₽
Профессиональный перфоратор Зубр ЗП-30-900 К, 900 Вт, 3.3 Дж