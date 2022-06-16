Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
5.0
2
8 910 ₽
9 900 ₽
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
    Арт. О00000014221
    5.0
    2
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж

      • -990 ₽
      8 910 ₽
      9 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014221
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1400
      Все характеристики
      • -990 ₽
      8 910 ₽
      9 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.2.2.70 используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Бесщеточный двигатель отличается высокой энергоэффективностью, отличной производительностью, мощностью и надежностью.

        Преимущества

        • Незаменим не только в случае отсутствия возможности подключения к сети электропитания, а также при работе на высоте 
        • 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
        • Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки