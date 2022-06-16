Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж

Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.2.2.70 используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Бесщеточный двигатель отличается высокой энергоэффективностью, отличной производительностью, мощностью и надежностью.

Преимущества