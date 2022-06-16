Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Интерскол ПА-24/18В 579.0.0.70, 2.2 Дж
Арт. О00000014221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1400
- Аккумуляторный перфоратор Интерскол ПА-24/18В 579.2.2.70 используется при строительных работах в местах, где отсутствует источник электроэнергии. Имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Бесщеточный двигатель отличается высокой энергоэффективностью, отличной производительностью, мощностью и надежностью.
Преимущества
- Незаменим не только в случае отсутствия возможности подключения к сети электропитания, а также при работе на высоте
- 3 режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Возможность поворота долота для удобства работы в режиме "Удар"
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Реверс предусмотрен для легкого извлечения застрявшего бура
- Эквивалентная емкость на 30% больше за счет повышенного КПД вентильного двигателя с цифровым управлением
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки