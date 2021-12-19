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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
4.3
3
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
    Арт. Х143365
    4.3
    3
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143365
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 240 Professional 0.611.272.100 с оптимизированной конструкцией редуктора обеспечивает максимальную скорость сверления в своем классе. Мягкая накладка способствует удобству в работе. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.

        Преимущества

        • Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления
        • С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
        • Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
        • Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота
        • Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Надежное крепление дополнительной рукоятки благодаря металлической полоске в ее конструкции