Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж

Преимущества

Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления

С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента

Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов

Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота

Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий

Надежное крепление дополнительной рукоятки благодаря металлической полоске в ее конструкции

Перфоратор Bosch GBH 240 Professional 0.611.272.100 с оптимизированной конструкцией редуктора обеспечивает максимальную скорость сверления в своем классе. Мягкая накладка способствует удобству в работе. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.