Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 240 0.611.272.100, 790 Вт, 2.7 Дж
Арт. Х143365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Bosch GBH 240 Professional 0.611.272.100 с оптимизированной конструкцией редуктора обеспечивает максимальную скорость сверления в своем классе. Мягкая накладка способствует удобству в работе. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления.
Преимущества
- Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления
- С помощью усилия нажатия на клавишу пуска можно регулировать рабочую скорость инструмента
- Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
- Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота
- Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Регулируемый ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- Надежное крепление дополнительной рукоятки благодаря металлической полоске в ее конструкции