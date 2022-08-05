Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302
Арт. О00000034315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch PBH2100 RE 06033A9302 используется для безударного и ударного сверления, а также легких долбежных работ. Имеет пневматический ударный механизм, благодаря которому сила удара достигает 1.7 Дж. Выбор режима производится с помощью удобного переключателя. Патрон SDS plus позволяет быстро и безопасно заменять оснастку. Благодаря регулируемой частоте вращения можно подобрать оптимальный режим для каждой задачи.
Преимущества
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Реверс помогает безопасно извлечь заклинивший бур
- Оснастка в комплекте позволяет сразу приступить к работе
- Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом
- Функция долота с Vario Lock позволяет выбирать положения долота
- Ударное сверление и долбление по бетону и кирпичной кладке
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки Bosch PBH2100 RE 06033A9302