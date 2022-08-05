Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302

Преимущества

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Реверс помогает безопасно извлечь заклинивший бур

Оснастка в комплекте позволяет сразу приступить к работе

Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом

Функция долота с Vario Lock позволяет выбирать положения долота

Ударное сверление и долбление по бетону и кирпичной кладке

Кейс решает вопрос хранения и транспортировки Bosch PBH2100 RE 06033A9302

Перфоратор Bosch PBH2100 RE 06033A9302 используется для безударного и ударного сверления, а также легких долбежных работ. Имеет пневматический ударный механизм, благодаря которому сила удара достигает 1.7 Дж. Выбор режима производится с помощью удобного переключателя. Патрон SDS plus позволяет быстро и безопасно заменять оснастку. Благодаря регулируемой частоте вращения можно подобрать оптимальный режим для каждой задачи.