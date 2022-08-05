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Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302
5.0
1
9 990 ₽
11 260 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302
    Арт. О00000034315
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302
    Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302
      Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302
      Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302

      Перфоратор Bosch PBH 2100 RE 06033A9302

      • -1 270 ₽
      9 990 ₽
      11 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034315
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 270 ₽
      9 990 ₽
      11 260 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Bosch PBH2100 RE 06033A9302 используется для безударного и ударного сверления, а также легких долбежных работ. Имеет пневматический ударный механизм, благодаря которому сила удара достигает 1.7 Дж. Выбор режима производится с помощью удобного переключателя. Патрон SDS plus позволяет быстро и безопасно заменять оснастку. Благодаря регулируемой частоте вращения можно подобрать оптимальный режим для каждой задачи.

        Преимущества

        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата
        • Реверс помогает безопасно извлечь заклинивший бур
        • Оснастка в комплекте позволяет сразу приступить к работе
        • Дополнительная рукоять улучшает контроль над инструментом
        • Функция долота с Vario Lock позволяет выбирать положения долота
        • Ударное сверление и долбление по бетону и кирпичной кладке
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки Bosch PBH2100 RE 06033A9302