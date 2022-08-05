Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж
Арт. Х143228
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000 - - инструмент с шарнирным креплением кабеля. Благодаря системе Vibration Control вибрация перфоратора снижена на 10%. Г-образное исполнение перфоратора, делает его еще более удобным и комфортным, так как вес инструмента распределен равномерно. Предусмотрена возможность блокировки удара при сверлении в древесине и металле.
Преимущества
- Блокировка вращения для долбления
- Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
- Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении
- Блокировка удара при сверлении в древесине и металле
- Реверс
- Управляющая электроника - для выбора числа оборотов
- Предохранительная муфта
- Г-образный создает для оптимального баланса веса