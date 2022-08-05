Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж

Преимущества

Блокировка вращения для долбления

Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов

Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении

Блокировка удара при сверлении в древесине и металле

Реверс

Управляющая электроника - для выбора числа оборотов

Предохранительная муфта

Г-образный создает для оптимального баланса веса

Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000 - - инструмент с шарнирным креплением кабеля. Благодаря системе Vibration Control вибрация перфоратора снижена на 10%. Г-образное исполнение перфоратора, делает его еще более удобным и комфортным, так как вес инструмента распределен равномерно. Предусмотрена возможность блокировки удара при сверлении в древесине и металле.