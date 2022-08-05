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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж
5.0
1
22 090 ₽
30 750 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж
    Арт. Х143228
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000, 3.1 Дж

      • -8 660 ₽
      22 090 ₽
      30 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143228
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -8 660 ₽
      22 090 ₽
      30 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 3-28 DRE 0.611.23A.000 -  - инструмент с шарнирным креплением кабеля. Благодаря системе Vibration Control вибрация перфоратора снижена на 10%. Г-образное исполнение перфоратора, делает его еще более удобным и комфортным, так как вес инструмента распределен равномерно. Предусмотрена возможность блокировки удара при сверлении в древесине и металле.

        Преимущества

        • Блокировка вращения для долбления
        • Шарнирное крепление кабеля для предотвращения разрывов
        • Поворотный щеткодержатель для одинаковой мощности как при правом, так и при левом вращении
        • Блокировка удара при сверлении в древесине и металле
        • Реверс
        • Управляющая электроника - для выбора числа оборотов
        • Предохранительная муфта
        • Г-образный создает для оптимального баланса веса