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Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
    Арт. Х143066
    5.0
    1
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
    Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100

      Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143066
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100 - это трехрежимный инструмент для профессионального использования при сверлении, бурении и долблении различных материалов. Дополнительная рукоятка с мягкой накладкой и система гашения вибрации придают комфорт работе оператора. Вес данной модели составляет 2.9 кг.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента
        • Три режима. Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента
        • Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
        • Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении
        • Ограничение глубины. Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий
        • Удобное управление. С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость
        • Инструмент оснащен двумя рукоятками - для надежного удержания его при работе
        • Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
        • Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота
        • Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы перфоратором Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
        • Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
        • Для комфортной работы оператора, инструмент оснащен антивибрационной системой