Преимущества

Быстрая замена оснастки. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента

Три режима. Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента

Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева

Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении

Ограничение глубины. Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий

Удобное управление. С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость

Инструмент оснащен двумя рукоятками - для надежного удержания его при работе

Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота

Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы перфоратором Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100

Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов

Для комфортной работы оператора, инструмент оснащен антивибрационной системой

Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100 - это трехрежимный инструмент для профессионального использования при сверлении, бурении и долблении различных материалов. Дополнительная рукоятка с мягкой накладкой и система гашения вибрации придают комфорт работе оператора. Вес данной модели составляет 2.9 кг.