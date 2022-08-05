Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
Арт. Х143066
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100 - это трехрежимный инструмент для профессионального использования при сверлении, бурении и долблении различных материалов. Дополнительная рукоятка с мягкой накладкой и система гашения вибрации придают комфорт работе оператора. Вес данной модели составляет 2.9 кг.
Преимущества
- Быстрая замена оснастки. Сменить оснастку легко и быстро, благодаря наличию патрона SDS-plus в конструкции инструмента
- Три режима. Перфоратор имеет три режима работы: режим сверления, режим долбления и режим бурения, что расширяет функциональный ряд инструмента
- Охлаждение двигателя. Встроенная вентиляция охлаждает двигатель и предохраняет его от перегрева
- Наличие реверса. Инструмент оснащен функцией реверса - для легкого выкручивания сверла из материала. Данное устройство реверса увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и сохраняет максимальную мощность при обратном вращении
- Ограничение глубины. Регулируемый ограничитель глубины используется для сверления несквозных отверстий
- Удобное управление. С помощью нажатия на клавишу пуска можно легко регулировать рабочую скорость
- Инструмент оснащен двумя рукоятками - для надежного удержания его при работе
- Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
- Удобная работа под разными углами, благодаря наличию режима поворота долота
- Клавиша пуска фиксируется в положении старт - для продолжительной работы перфоратором Bosch GBH 2-28 DV 0.611.267.100
- Сетевой кабель имеет шарнирное крепление - для защиты от перегибов и разрывов
- Для комфортной работы оператора, инструмент оснащен антивибрационной системой