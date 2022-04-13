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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
5.0
2
16 999 ₽
24 860 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Арт. Х143355
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж

      • -7 861 ₽
      16 999 ₽
      24 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143355
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -7 861 ₽
      16 999 ₽
      24 860 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор электрический Bosch GBH 2-28 применяется для сверления отверстий и долбления разных материалов. Он обладает тремя режимами работы: безударное сверление (подходит для работы с древесиной, плиткой и металлом), долбление (идеально для каменной кладки) и сверление с ударом (хорошо справляется с бетоном и кирпичом). Толщина материала, с которым работает инструмент, зависит от установленного сверла. Максимальная толщина для древесины – 30 мм, стали – 13 мм, бетона – до 68 мм при комплектации коронкой. Шпиндель сетевого перфоратора Bosch GBH 2-28 развивает скорость до 900 оборотов в минуту и имеет возможность ее регулировки для подстройки под материал работы. Оснащен функцией реверса, защитой от заклинивания оснастки KickBack Control. Обладает системой снижения вибраций для комфорта во время долбления. Вы можете купить перфоратор Bosch GBH 2-28 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Быстрозажимной патрон SDS-plus – легкая смена рабочей насадки
        • Система KickBack Control – снижение риска получения травмы
        • Система гашения вибрации Vibration Control
        • Предохранительная муфта
        • Плавная регулировка числа оборотов
        • Реверс
        • Фиксация клавиши "Пуск"
        • Функция поворота долота для работы под любым углом