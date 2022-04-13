Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-28 0.611.267.500, 880 Вт, 3.2 Дж

Перфоратор электрический Bosch GBH 2-28 применяется для сверления отверстий и долбления разных материалов. Он обладает тремя режимами работы: безударное сверление (подходит для работы с древесиной, плиткой и металлом), долбление (идеально для каменной кладки) и сверление с ударом (хорошо справляется с бетоном и кирпичом). Толщина материала, с которым работает инструмент, зависит от установленного сверла. Максимальная толщина для древесины – 30 мм, стали – 13 мм, бетона – до 68 мм при комплектации коронкой. Шпиндель сетевого перфоратора Bosch GBH 2-28 развивает скорость до 900 оборотов в минуту и имеет возможность ее регулировки для подстройки под материал работы. Оснащен функцией реверса, защитой от заклинивания оснастки KickBack Control. Обладает системой снижения вибраций для комфорта во время долбления. Вы можете купить перфоратор Bosch GBH 2-28 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

Преимущества