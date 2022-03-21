Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж

Преимущества

Надежная блочная конструкция

Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала

Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Возможность поворота долота на желаемый угол для последующей комфортной работы в режиме "Удар"

Небольшой вес и габариты

Предохранительная муфта - для защиты оператора от проворачивания инструмента в руках оператора

Плавная регулировка числа оборотов

Блокировка удара

Перфоратор Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404 оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. На выбор есть три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар. Также имеется возможность поворота долота и его закрепления в выбранном положении. С помощью ограничителя глубины можно сверлить отверстия заданной глубины. Для продолжительных работ предусмотрена кнопка фиксации включенного состояния.