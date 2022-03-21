Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
Арт. Х143303
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.3
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Система пылеудаления
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404 оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. На выбор есть три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар. Также имеется возможность поворота долота и его закрепления в выбранном положении. С помощью ограничителя глубины можно сверлить отверстия заданной глубины. Для продолжительных работ предусмотрена кнопка фиксации включенного состояния.
Преимущества
- Надежная блочная конструкция
- Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Возможность поворота долота на желаемый угол для последующей комфортной работы в режиме "Удар"
- Небольшой вес и габариты
- Предохранительная муфта - для защиты оператора от проворачивания инструмента в руках оператора
- Плавная регулировка числа оборотов
- Блокировка удара