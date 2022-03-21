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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
5.0
2
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
    Арт. Х143303
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404, 650 Вт, 1.7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143303
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.3
      Система пылеудаления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Перфоратор Bosch GBH 2-20 D Professional 0.611.25A.404 оснащен патроном SDS-plus для быстрой и удобной смены бура. На выбор есть три режима работы: сверление, сверление с ударом, удар. Также имеется возможность поворота долота и его закрепления в выбранном положении. С помощью ограничителя глубины можно сверлить отверстия заданной глубины. Для продолжительных работ предусмотрена кнопка фиксации включенного состояния.

        Преимущества

        • Надежная блочная конструкция
        • Функция реверса - для легкого выкручивания сверла из материала
        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Возможность поворота долота на желаемый угол для последующей комфортной работы в режиме "Удар"
        • Небольшой вес и габариты 
        • Предохранительная муфта - для защиты оператора от проворачивания инструмента в руках оператора
        • Плавная регулировка числа оборотов
        • Блокировка удара