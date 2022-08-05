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Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26DRE 0.615.990.G2E, 800 Вт, 2,7 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26DRE 0.615.990.G2E, 800 Вт, 2,7 Дж
    Арт. Х143266
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26DRE 0.615.990.G2E, 800 Вт, 2,7 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26DRE 0.615.990.G2E, 800 Вт, 2,7 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х143266
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE 0.615.990.G2E используется для обработки твердых материалов с высокой производительностью. Мощность инструмента 800 Вт позволяет сверлить отверстия в древесине диаметром до 30 мм, в стали диаметром до 13 мм, в бетоне до 26 мм. Перфоратор работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 2.7 Дж обеспечивает высокую скорость сверления твердых материалов. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Система Vario-Lock обеспечивает фиксацию перфоратора в 36 угловых положениях. Среди функций также стоит выделить блокировку вращения для долбления, блокировку удара для сверления и функцию реверса.

        Преимущества

        • Высокая скорость сверления
        • Три режима работы: ударное сверление, обычное сверление и долбление
        • Регулировка оборотов с помощью электроники
        • Поворотный щеткодержатель
        • Предохранительная муфта