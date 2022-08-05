Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26DRE 0.615.990.G2E, 800 Вт, 2,7 Дж
Арт. Х143266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.7
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE 0.615.990.G2E используется для обработки твердых материалов с высокой производительностью. Мощность инструмента 800 Вт позволяет сверлить отверстия в древесине диаметром до 30 мм, в стали диаметром до 13 мм, в бетоне до 26 мм. Перфоратор работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 2.7 Дж обеспечивает высокую скорость сверления твердых материалов. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Система Vario-Lock обеспечивает фиксацию перфоратора в 36 угловых положениях. Среди функций также стоит выделить блокировку вращения для долбления, блокировку удара для сверления и функцию реверса.
Преимущества
- Высокая скорость сверления
- Три режима работы: ударное сверление, обычное сверление и долбление
- Регулировка оборотов с помощью электроники
- Поворотный щеткодержатель
- Предохранительная муфта