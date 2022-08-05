Перфоратор SDS-Plus Bosch GBH 2-26DRE 0.615.990.G2E, 800 Вт, 2,7 Дж

Преимущества

Высокая скорость сверления

Три режима работы: ударное сверление, обычное сверление и долбление

Регулировка оборотов с помощью электроники

Поворотный щеткодержатель

Предохранительная муфта

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE 0.615.990.G2E используется для обработки твердых материалов с высокой производительностью. Мощность инструмента 800 Вт позволяет сверлить отверстия в древесине диаметром до 30 мм, в стали диаметром до 13 мм, в бетоне до 26 мм. Перфоратор работает в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Энергия удара 2.7 Дж обеспечивает высокую скорость сверления твердых материалов. Смена рабочих насадок производится мгновенно, благодаря быстрозажимному патрону SDS-plus. Система Vario-Lock обеспечивает фиксацию перфоратора в 36 угловых положениях. Среди функций также стоит выделить блокировку вращения для долбления, блокировку удара для сверления и функцию реверса.