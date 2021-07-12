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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
5.0
10
14 560 ₽
16 320 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
    Арт. Х143261
    5.0
    10
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж

      • -1 760 ₽
      14 560 ₽
      16 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143261
      5.0
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		3
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      • -1 760 ₽
      14 560 ₽
      16 320 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Makita HR 2475 – надежный инструмент для работы по металлу, бетону и древесине. Также подойдет для сверления пеноблоков, кирпичной кладки. Обладает тремя режимами работы – долбление, безударное сверление и сверление с ударом. Скорость вращения шпинделя регулируется до 1100 оборотов в минуту. Перфоратор Makita HR 2475 оснащен патроном SDS-Plus для легкой смены оснастки, предохранительной муфтой для безопасной работы. Пригодится в строительстве и ремонте для создания штроб, проемов, а также откалывания старой плитки. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить перфоратор HR 2475 с доставкой в любой регион.

        Преимущества

        • Мощность – 780 Вт
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Низкий уровень шума и вибрации
        • Предохранительная муфта
        • Ограничитель крутящего момента
        • Реверс
        • Блокировка кнопки “Пуск”
        • Двойная защитная изоляция
        • Контроль износа угольных щеток
        • Антивибрационная боковая рукоятка