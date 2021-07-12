Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж

Преимущества

Мощность – 780 Вт

Электронная регулировка числа оборотов

Низкий уровень шума и вибрации

Предохранительная муфта

Ограничитель крутящего момента

Реверс

Блокировка кнопки “Пуск”

Двойная защитная изоляция

Контроль износа угольных щеток

Антивибрационная боковая рукоятка

Перфоратор Makita HR 2475 – надежный инструмент для работы по металлу, бетону и древесине. Также подойдет для сверления пеноблоков, кирпичной кладки. Обладает тремя режимами работы – долбление, безударное сверление и сверление с ударом. Скорость вращения шпинделя регулируется до 1100 оборотов в минуту. Перфоратор Makita HR 2475 оснащен патроном SDS-Plus для легкой смены оснастки, предохранительной муфтой для безопасной работы. Пригодится в строительстве и ремонте для создания штроб, проемов, а также откалывания старой плитки. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить перфоратор HR 2475 с доставкой в любой регион.