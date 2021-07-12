Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2475 159720, 780 Вт, 2.3 Дж
Арт. Х143261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|3
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Наличие подсветки
|Да
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- Перфоратор Makita HR 2475 – надежный инструмент для работы по металлу, бетону и древесине. Также подойдет для сверления пеноблоков, кирпичной кладки. Обладает тремя режимами работы – долбление, безударное сверление и сверление с ударом. Скорость вращения шпинделя регулируется до 1100 оборотов в минуту. Перфоратор Makita HR 2475 оснащен патроном SDS-Plus для легкой смены оснастки, предохранительной муфтой для безопасной работы. Пригодится в строительстве и ремонте для создания штроб, проемов, а также откалывания старой плитки. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить перфоратор HR 2475 с доставкой в любой регион.
Преимущества
- Мощность – 780 Вт
- Электронная регулировка числа оборотов
- Низкий уровень шума и вибрации
- Предохранительная муфта
- Ограничитель крутящего момента
- Реверс
- Блокировка кнопки “Пуск”
- Двойная защитная изоляция
- Контроль износа угольных щеток
- Антивибрационная боковая рукоятка