Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
Арт. О00000024368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Патрон Практика 030-993 предназначен для использования с перфораторами, шуруповертами или сверлильными устройствами. Модель цельнометаллическая зажимная с ключом для дрели. Подходит для зажима бит, сверл, коронок с шестигранным или цилиндрическим хвостовиком, а также зенкеров.
Преимущества
- Установить модель Практика 030-993 можно на дрель, у которой резьба шпинделя составляет от 1/2" до 20 UNF
- Диаметр сверл, которые могут использоваться с этим патроном, от 1.5 до 13 мм
- Указанная цена модели включает переходник SDS Plus и ключ для установки