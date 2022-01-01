Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF

Преимущества

Установить модель Практика 030-993 можно на дрель, у которой резьба шпинделя составляет от 1/2" до 20 UNF

Диаметр сверл, которые могут использоваться с этим патроном, от 1.5 до 13 мм

Указанная цена модели включает переходник SDS Plus и ключ для установки

Патрон Практика 030-993 предназначен для использования с перфораторами, шуруповертами или сверлильными устройствами. Модель цельнометаллическая зажимная с ключом для дрели. Подходит для зажима бит, сверл, коронок с шестигранным или цилиндрическим хвостовиком, а также зенкеров.