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Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
449 ₽
465 ₽
Патроны
    Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Арт. О00000024368
    Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF

      Патрон ключевой Практика 030-993 с адаптером SDS+, 13 мм, 1/2"-20UNF

      • -16 ₽
      449 ₽
      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024368

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      • -16 ₽
      449 ₽
      465 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон Практика 030-993 предназначен для использования с перфораторами, шуруповертами или сверлильными устройствами. Модель цельнометаллическая зажимная с ключом для дрели. Подходит для зажима бит, сверл, коронок с шестигранным или цилиндрическим хвостовиком, а также зенкеров.

        Преимущества

        • Установить модель Практика 030-993 можно на дрель, у которой резьба шпинделя составляет от 1/2" до 20 UNF
        • Диаметр сверл, которые могут использоваться с этим патроном, от 1.5 до 13 мм
        • Указанная цена модели включает переходник SDS Plus и ключ для установки