Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
Арт. X13171202101
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Тип патрона
|ключевой
- Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-993 с адаптером SDS+, серия "Профи" 13 мм, 1/2"-20UNF - готовый вариант для возможности использования Вашего перфоратора в качестве дрели для сверления металла и дерева
Преимущества
- Надежность
- Изготовлено из высокотехнологичного материала