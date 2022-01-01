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Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
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Патроны
    Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
    Арт. X13171202101
    Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
    Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
    Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
      Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
      Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993
      Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993

      Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13171202101

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Тип патрона
      		ключевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-993 с адаптером SDS+, серия "Профи" 13 мм, 1/2"-20UNF - готовый вариант для возможности использования Вашего перфоратора в качестве дрели для сверления металла и дерева

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлено из высокотехнологичного материала