Патрон ключевой с адаптером SDS+ Практика 13мм, 1/2"-20UNF (блистер) 030-993

Преимущества

Надежность

Изготовлено из высокотехнологичного материала

Патрон ключевой ПРАКТИКА 030-993 с адаптером SDS+, серия "Профи" 13 мм, 1/2"-20UNF - готовый вариант для возможности использования Вашего перфоратора в качестве дрели для сверления металла и дерева