Удлинитель УШ-10 9632777
Арт. X1090179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Удлинитель УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 10м UNIVersal 9632777 подходит для использования как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Имеет высокую степень защиты, не боится запыленной и влажной окружающей среды. Позволяет использовать электроинструменты, садовую и прочую технику с коротким питающим шнуром на удаленном расстоянии от стационарной электросети. Удлинитель оснащен евровилкой.
Преимущества
- Соответствует ГОСТу - гарантия качества
- Вес изделия: 0.8 кг
- Максимальная мощность удлинителя УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 10м UNIVersal 9632777 при намотанном проводе: 1100 Вт
- Латунные наконечники не допускают распушения проволочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шины удлинителя
- Неразборное штепсельное гнездо с защитной крышкой, защитными шторками и высокой степенью защиты от пыли и влаги IP54, не имеет аналогов в России
- Литая прямая неразборная вилка имеет никелированный цельнолатунный штифт
- Яркая оранжевая расцветка удлинителя повышает его заметность на рабочей площадке и предотвращает риск случайного повреждения при неосторожном обращении
- Условия эксплуатации: от +1°С до + 35°С при относительной влажности не более 80%