Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Удлинитель УШ-10 9632777
5.0
2
920 ₽
Силовые удлинители
    Удлинитель УШ-10 9632777
    Арт. X1090179
    5.0
    2
    Удлинитель УШ-10 9632777
    Удлинитель УШ-10 9632777
    Удлинитель УШ-10 9632777
    Удлинитель УШ-10 9632777
      Удлинитель УШ-10 9632777
      Удлинитель УШ-10 9632777
      Удлинитель УШ-10 9632777
      Удлинитель УШ-10 9632777

      Удлинитель УШ-10 9632777

      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1090179
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      920 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 10м UNIVersal 9632777 подходит для использования как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Имеет высокую степень защиты, не боится запыленной и влажной окружающей среды. Позволяет использовать электроинструменты, садовую и прочую технику с коротким питающим шнуром на удаленном расстоянии от стационарной электросети. Удлинитель оснащен евровилкой.

        Преимущества

        • Соответствует ГОСТу - гарантия качества
        • Вес изделия: 0.8 кг
        • Максимальная мощность удлинителя УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 10м UNIVersal 9632777 при намотанном проводе: 1100 Вт
        • Латунные наконечники не допускают распушения проволочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шины удлинителя
        • Неразборное штепсельное гнездо с защитной крышкой, защитными шторками и высокой степенью защиты от пыли и влаги IP54, не имеет аналогов в России
        • Литая прямая неразборная вилка имеет никелированный цельнолатунный штифт
        • Яркая оранжевая расцветка удлинителя повышает его заметность на рабочей площадке и предотвращает риск случайного повреждения при неосторожном обращении
        • Условия эксплуатации: от +1°С до + 35°С при относительной влажности не более 80%