Удлинитель УШ-10 9632777

Преимущества

Соответствует ГОСТу - гарантия качества

Вес изделия: 0.8 кг

Максимальная мощность удлинителя УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 10м UNIVersal 9632777 при намотанном проводе: 1100 Вт

Латунные наконечники не допускают распушения проволочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шины удлинителя

Неразборное штепсельное гнездо с защитной крышкой, защитными шторками и высокой степенью защиты от пыли и влаги IP54, не имеет аналогов в России

Литая прямая неразборная вилка имеет никелированный цельнолатунный штифт

Яркая оранжевая расцветка удлинителя повышает его заметность на рабочей площадке и предотвращает риск случайного повреждения при неосторожном обращении

Условия эксплуатации: от +1°С до + 35°С при относительной влажности не более 80%

Удлинитель УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 10м UNIVersal 9632777 подходит для использования как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Имеет высокую степень защиты, не боится запыленной и влажной окружающей среды. Позволяет использовать электроинструменты, садовую и прочую технику с коротким питающим шнуром на удаленном расстоянии от стационарной электросети. Удлинитель оснащен евровилкой.