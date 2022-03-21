Удлинитель УШ-10 9632783

Преимущества

Материал, использованный для ее производства – полипропилен первичной переработки

Срок службы: не менее 5 лет

Удлинитель шнур на рамке UNIVersal УШ-10 - наиболее экономичная серия силовых удлинителей TM UNIVersal. Предназначены для использования на садовых участках, мастерских подсобных хозяйствах. Идеально подходят для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.