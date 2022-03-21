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Удлинитель УШ-10 9632782
5.0
2
2 360 ₽
Силовые удлинители
    Удлинитель УШ-10 9632782
    Арт. X109014
    5.0
    2
    Удлинитель УШ-10 9632782
    Удлинитель УШ-10 9632782
    Удлинитель УШ-10 9632782
      Удлинитель УШ-10 9632782
      Удлинитель УШ-10 9632782
      Удлинитель УШ-10 9632782

      Удлинитель УШ-10 9632782

      2 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X109014
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      2 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель шнур на рамке UNIVersal УШ-10 - наиболее экономичная серия силовых удлинителей TM UNIVersal. Предназначены для использования на садовых участках, мастерских подсобных хозяйствах. Идеально подходят для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.

        Преимущества

        • Материал, использованный для ее производства – полипропилен первичной переработки
        • Надежность