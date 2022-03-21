Удлинитель УШ-10 9632782
Арт. X109014
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 54
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Макс. рабочая температура, °C
|35
- Удлинитель шнур на рамке UNIVersal УШ-10 - наиболее экономичная серия силовых удлинителей TM UNIVersal. Предназначены для использования на садовых участках, мастерских подсобных хозяйствах. Идеально подходят для подключения газонокосилок и инструмента с коротким сетевым шнуром.
Преимущества
- Материал, использованный для ее производства – полипропилен первичной переработки
- Надежность