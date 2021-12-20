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Удлинитель УШ-10 9632780
4.0
1
1 630 ₽
Силовые удлинители
    Удлинитель УШ-10 9632780
    Арт. X1090181
    4.0
    1
    Удлинитель УШ-10 9632780
    Удлинитель УШ-10 9632780
    Удлинитель УШ-10 9632780
      Удлинитель УШ-10 9632780
      Удлинитель УШ-10 9632780
      Удлинитель УШ-10 9632780

      Удлинитель УШ-10 9632780

      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1090181
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 54
      Макс. рабочая температура, °C
      		35
      Все характеристики
      1 630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 20м UNIVersal 9632780 предназначается для использования в тяжелых эксплуатационных условиях при повышенной влажности и запыленности окружающей среды. Изделие подходит для удаленного подключения к стационарной сети 220 В различного электроинструмента, садовой техники и прочего оборудования.

        Преимущества

        • Соответствует ГОСТу - гарантия качества
        • Вес изделия: 1.5 кг
        • Максимальная мощность удлинителя УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 20м UNIVersal 9632780 при намотанном проводе: 1100 Вт
        • Латунные наконечники не допускают распушения проволочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шины удлинителя
        • Неразборное штепсельное гнездо с защитной крышкой, защитными шторками и высокой степенью защиты от пыли и влаги IP54, не имеет аналогов в России
        • Литая прямая неразборная вилка имеет никелированный цельнолатунный штифт
        • Яркая оранжевая расцветка удлинителя повышает его заметность на рабочей площадке и предотвращает риск случайного повреждения при неосторожном обращении
        • Условия эксплуатации: от +1°С до + 35°С при относительной влажности не более 80%