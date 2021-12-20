Удлинитель УШ-10 9632780

Преимущества

Соответствует ГОСТу - гарантия качества

Вес изделия: 1.5 кг

Максимальная мощность удлинителя УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 20м UNIVersal 9632780 при намотанном проводе: 1100 Вт

Латунные наконечники не допускают распушения проволочек жил шнура и обеспечивают достаточную площадь контакта с силовой шины удлинителя

Неразборное штепсельное гнездо с защитной крышкой, защитными шторками и высокой степенью защиты от пыли и влаги IP54, не имеет аналогов в России

Литая прямая неразборная вилка имеет никелированный цельнолатунный штифт

Яркая оранжевая расцветка удлинителя повышает его заметность на рабочей площадке и предотвращает риск случайного повреждения при неосторожном обращении

Условия эксплуатации: от +1°С до + 35°С при относительной влажности не более 80%

Удлинитель УШ-10 IP-54 шнур ПВС 2x1 20м UNIVersal 9632780 предназначается для использования в тяжелых эксплуатационных условиях при повышенной влажности и запыленности окружающей среды. Изделие подходит для удаленного подключения к стационарной сети 220 В различного электроинструмента, садовой техники и прочего оборудования.