Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер

Преимущества

2 режима работы: удар, сверление с ударом

Патрон под хвостовик SDS-MAX

Быстрозажимной патрон

Прорезиненная рукоятка

Удобная дополнительная прорезиненная рукоять

Значительные диаметр и скорость бурения позволяют выполнять работу быстрее

В комплекте буры и смазка для буров

Внушительная сила удара - 9 Дж

Качественный, мощный и производительный перфоратор. Подходит для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. 2 режима работы, мощность и большая сила удара обеспечивают отличный результат при работе с самыми твердыми материалами. Эргономичная рукоятка D-образной формы предотвращает выскальзывание и защищает руки, а система SDS-Max позволяет устанавливать профессиональную оснастку и быстро менять её в процессе работы.