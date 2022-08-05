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Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
5.0
1
13 499 ₽
Перфораторы с патроном SDS max
  • Персональная скидка
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Арт. О00000033358
5.0
1
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
  • Персональная скидка
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер

Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер

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13 499 ₽
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Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000033358
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
11.5
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
13 499 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Качественный, мощный и производительный перфоратор. Подходит для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. 2 режима работы, мощность и большая сила удара обеспечивают отличный результат при работе с самыми твердыми материалами. Эргономичная рукоятка D-образной формы предотвращает выскальзывание и защищает руки, а система SDS-Max позволяет устанавливать профессиональную оснастку и быстро менять её в процессе работы.

    Преимущества

    • 2 режима работы: удар, сверление с ударом
    • Патрон под хвостовик SDS-MAX
    • Быстрозажимной патрон
    • Прорезиненная рукоятка
    • Удобная дополнительная прорезиненная рукоять
    • Значительные диаметр и скорость бурения позволяют выполнять работу быстрее
    • В комплекте буры и смазка для буров
    • Внушительная сила удара - 9 Дж