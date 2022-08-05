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Перфоратор P.I.T. PBH40-C2 Мастер
Арт. О00000033358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|11.5
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Наличие подсветки
|Нет
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- Качественный, мощный и производительный перфоратор. Подходит для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. 2 режима работы, мощность и большая сила удара обеспечивают отличный результат при работе с самыми твердыми материалами. Эргономичная рукоятка D-образной формы предотвращает выскальзывание и защищает руки, а система SDS-Max позволяет устанавливать профессиональную оснастку и быстро менять её в процессе работы.
Преимущества
- 2 режима работы: удар, сверление с ударом
- Патрон под хвостовик SDS-MAX
- Быстрозажимной патрон
- Прорезиненная рукоятка
- Удобная дополнительная прорезиненная рукоять
- Значительные диаметр и скорость бурения позволяют выполнять работу быстрее
- В комплекте буры и смазка для буров
- Внушительная сила удара - 9 Дж