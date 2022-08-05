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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
5.0
1
6 750 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Арт. О00000026704
5.0
1
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж

Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж

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6 750 ₽
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12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026704
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
4
Система пылеудаления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 750 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор P.I.T. PBH26-C4 используется для сверления отверстий в бетоне, камне, а также для долбежных работ. Три режима работы расширяют спектр выполнения работы. Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента. Для надежного удержания перфоратора во время работы, предусмотрена дополнительная рукоятка.

    Преимущества

    • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
    • 3 режима работы: сверление с ударом и без
    • Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
    • Прорезиненная накладка на рукоятки способствует удобному удержанию инструмента и не дает рукам скользить, что важно при продолжительной работе
    • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки 