Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH26-C4, 4.7 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки

3 режима работы: сверление с ударом и без

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Прорезиненная накладка на рукоятки способствует удобному удержанию инструмента и не дает рукам скользить, что важно при продолжительной работе

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Перфоратор P.I.T. PBH26-C4 используется для сверления отверстий в бетоне, камне, а также для долбежных работ. Три режима работы расширяют спектр выполнения работы. Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента. Для надежного удержания перфоратора во время работы, предусмотрена дополнительная рукоятка.