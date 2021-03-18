Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
Арт. О00000026700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|5
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH24-C предназначен для комплектации домашней мастерской. Отличается простотой эксплуатации. Применяется для сверления отверстий в различных материалах и для легких отбойных работ. Имеет щеточный реверс, что особенно помогает при заклинивании бура. Режим для поворота пики/зубила используется, например, при демонтаже плитки. Патрон sds-plus способствует быстрой замене расходных материалов.
Преимущества
- 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
- Система крепления SDS-plus
- Прорезиненная рукоятка
- Улучшенная пылезащитная муфта крепления оснастки
- Наличие функции фиксации угла установки долота при работе в режиме удара без вращения
- Реверс для извлечения бура
- Значительные диаметр и скорость бурения позволяют выполнять работу быстрее