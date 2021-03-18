Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж

Преимущества

3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление

Система крепления SDS-plus

Прорезиненная рукоятка

Улучшенная пылезащитная муфта крепления оснастки

Наличие функции фиксации угла установки долота при работе в режиме удара без вращения

Реверс для извлечения бура

Значительные диаметр и скорость бурения позволяют выполнять работу быстрее

Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH24-C предназначен для комплектации домашней мастерской. Отличается простотой эксплуатации. Применяется для сверления отверстий в различных материалах и для легких отбойных работ. Имеет щеточный реверс, что особенно помогает при заклинивании бура. Режим для поворота пики/зубила используется, например, при демонтаже плитки. Патрон sds-plus способствует быстрой замене расходных материалов.