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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
4.3
7
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
    Арт. О00000026700
    4.3
    7
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C, 2.4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026700
      4.3
      7

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор P.I.T. МАСТЕР PBH24-C предназначен для комплектации домашней мастерской. Отличается простотой эксплуатации. Применяется для сверления отверстий в различных материалах и для легких отбойных работ. Имеет щеточный реверс, что особенно помогает при заклинивании бура. Режим для поворота пики/зубила используется, например, при демонтаже плитки. Патрон sds-plus способствует быстрой замене расходных материалов.

        Преимущества

        • 3 режима работы: сверление, сверление с ударом, долбление
        • Система крепления SDS-plus
        • Прорезиненная рукоятка
        • Улучшенная пылезащитная муфта крепления оснастки
        • Наличие функции фиксации угла установки долота при работе в режиме удара без вращения
        • Реверс для извлечения бура
        • Значительные диаметр и скорость бурения позволяют выполнять работу быстрее