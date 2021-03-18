Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
Арт. О00000026701
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|5.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS+ PIT PBH24-C1 Мастер - надёжный инструмент для длительной интенсивной работы в домашних условиях. Небольшой вес, а также удобная рукоять со множеством фиксированных положений существенно облегчает работу.
Преимущества
- Патрон SDS+ - быстрая смена оснастки
- Регулировка оборотов
- Дополнительная рукоять с фиксацией в любом положении по окружности крепления
- Функция блокировки кнопки пуска - упрощает длительную работу
- Режим поворота оснастки - долота - в необходимое положение
- Ограничитель глубины сверления в комплекте
- Двойная электроизоляция - дополнительная безопасность при работе
- Дополнительная рукоять для уменьшения вибрации