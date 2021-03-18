Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж

Преимущества

Патрон SDS+ - быстрая смена оснастки

Регулировка оборотов

Дополнительная рукоять с фиксацией в любом положении по окружности крепления

Функция блокировки кнопки пуска - упрощает длительную работу

Режим поворота оснастки - долота - в необходимое положение

Ограничитель глубины сверления в комплекте

Двойная электроизоляция - дополнительная безопасность при работе

Дополнительная рукоять для уменьшения вибрации

Перфоратор SDS+ PIT PBH24-C1 Мастер - надёжный инструмент для длительной интенсивной работы в домашних условиях. Небольшой вес, а также удобная рукоять со множеством фиксированных положений существенно облегчает работу.