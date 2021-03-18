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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
    Арт. О00000026701
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH24-C1, 2.4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026701
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		5.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS+ PIT PBH24-C1 Мастер - надёжный инструмент для длительной интенсивной работы в домашних условиях. Небольшой вес, а также удобная рукоять со множеством фиксированных положений существенно облегчает работу.

        Преимущества

        • Патрон SDS+ - быстрая смена оснастки
        • Регулировка оборотов
        • Дополнительная рукоять с фиксацией в любом положении по окружности крепления
        • Функция блокировки кнопки пуска - упрощает длительную работу
        • Режим поворота оснастки  - долота - в необходимое положение
        • Ограничитель глубины сверления в комплекте
        • Двойная электроизоляция - дополнительная безопасность при работе
        • Дополнительная рукоять для уменьшения вибрации