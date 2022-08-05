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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Арт. О00000026708
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|5.1
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор P.I.T. PBH32-C4 предназначен для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. Имеет три режима работы, что гарантирует высокий результат. Предохранительная муфта обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. D-образная рукоять обеспечивает надежный захват инструмента и защиту от выскальзывания.
Преимущества
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки.
- 3 режима работы
- Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
- Прорезиненная накладка на рукоятки для надежного удержания инструмента
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки