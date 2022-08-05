Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus для простой смены оснастки.

3 режима работы

Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи

Прорезиненная накладка на рукоятки для надежного удержания инструмента

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Перфоратор P.I.T. PBH32-C4 предназначен для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. Имеет три режима работы, что гарантирует высокий результат. Предохранительная муфта обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. D-образная рукоять обеспечивает надежный захват инструмента и защиту от выскальзывания.