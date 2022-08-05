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Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
5.0
1
7 999 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Арт. О00000026708
5.0
1
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж

Перфоратор SDS-Plus P.I.T. Мастер PBH32-C4, 5.5 Дж

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7 999 ₽
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000026708
5.0
1

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Вес, кг
5.1
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 999 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Перфоратор P.I.T. PBH32-C4 предназначен для долбления бетона, бурения отверстий, а также сверления в дереве и металле. Имеет три режима работы, что гарантирует высокий результат. Предохранительная муфта обеспечивает защиту оператора во время заклинивания оснастки. D-образная рукоять обеспечивает надежный захват инструмента и защиту от выскальзывания.

    Преимущества

    • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки.
    • 3 режима работы
    • Предохранительная муфта для защиты оператора от эффекта отдачи
    • Прорезиненная накладка на рукоятки для надежного удержания инструмента
    • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки 