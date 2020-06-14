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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
4.4
7
3 989 ₽
4 250 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Арт. Х143201
4.4
7
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж

Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж

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  • -261 ₽
3 989 ₽
4 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. Х143201
4.4
7

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
2.3
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -261 ₽
3 989 ₽
4 250 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компактный 2-х режимный перфоратор для дома позволяет осуществлять сверление и ударное сверление бурами и сверлильными коронками SDS-Plus в бетоне, кирпиче, металле и дереве. Регулировка оборотов позволяет использовать перфоратор в качестве миксера при использовании специальных насадок. 

    Преимущества

    • Регулировка оборотов позволяет использовать перфоратор в качестве миксера при использовании специальных насадок
    • Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура
    • Патрон SDS-plus позволяет производить быструю смену оснастки одним движением ускоряя рабочий процесс
    • Боковая рукоятка с креплением для ограничителя глубины сверления быстро регулируется в наиболее удобное для оператора положение с помощью одной руки
    • Удобный пластиковый кейс позволяет с удобством переносить и хранить инструмент и аксессуары 
    • Фиксация клавиши пуск для удобства продолжительной работы
    • Эргономичный дизайн
    • На рукоятке перфоратора есть отверстие - для подвешивания