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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж
Арт. Х143201
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|2.3
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Наличие подсветки
|Нет
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- Компактный 2-х режимный перфоратор для дома позволяет осуществлять сверление и ударное сверление бурами и сверлильными коронками SDS-Plus в бетоне, кирпиче, металле и дереве. Регулировка оборотов позволяет использовать перфоратор в качестве миксера при использовании специальных насадок.
Преимущества
- Регулировка оборотов позволяет использовать перфоратор в качестве миксера при использовании специальных насадок
- Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура
- Патрон SDS-plus позволяет производить быструю смену оснастки одним движением ускоряя рабочий процесс
- Боковая рукоятка с креплением для ограничителя глубины сверления быстро регулируется в наиболее удобное для оператора положение с помощью одной руки
- Удобный пластиковый кейс позволяет с удобством переносить и хранить инструмент и аксессуары
- Фиксация клавиши пуск для удобства продолжительной работы
- Эргономичный дизайн
- На рукоятке перфоратора есть отверстие - для подвешивания