Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2550, 600 Вт, 2,3 Дж

Преимущества

Регулировка оборотов позволяет использовать перфоратор в качестве миксера при использовании специальных насадок

Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура

Патрон SDS-plus позволяет производить быструю смену оснастки одним движением ускоряя рабочий процесс

Боковая рукоятка с креплением для ограничителя глубины сверления быстро регулируется в наиболее удобное для оператора положение с помощью одной руки

Удобный пластиковый кейс позволяет с удобством переносить и хранить инструмент и аксессуары

Фиксация клавиши пуск для удобства продолжительной работы

Эргономичный дизайн



На рукоятке перфоратора есть отверстие - для подвешивания



Компактный 2-х режимный перфоратор для дома позволяет осуществлять сверление и ударное сверление бурами и сверлильными коронками SDS-Plus в бетоне, кирпиче, металле и дереве. Регулировка оборотов позволяет использовать перфоратор в качестве миксера при использовании специальных насадок.