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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж
    Арт. Х143272
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х143272
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.45
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2595 имеет три режима работы. Перфоратором можно производить долбление в кирпиче, бетоне и других строительных материалах. Также можно сверлить отверстия в стали, пластмассе и дереве. За счет мощного ударного механизма можно выполнять сверлильные работы по бетону.

        Преимущества

        • Удобство пользования. Дополнительная рукоятка перфоратора Sturm RH259 может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в удобном для оператора положении
        • Быстрая смена бура. Инструмент оснащен системой SDS-plus для быстрой и легкой смены бура
        • Эффективный ударный механизм
        • Эргономичный дизайн
        • Глубиномер - для сверления отверстий заданной глубины
        • Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)