Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж
Арт. Х143272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.45
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm RH2595 имеет три режима работы. Перфоратором можно производить долбление в кирпиче, бетоне и других строительных материалах. Также можно сверлить отверстия в стали, пластмассе и дереве. За счет мощного ударного механизма можно выполнять сверлильные работы по бетону.
Преимущества
- Удобство пользования. Дополнительная рукоятка перфоратора Sturm RH259 может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в удобном для оператора положении
- Быстрая смена бура. Инструмент оснащен системой SDS-plus для быстрой и легкой смены бура
- Эффективный ударный механизм
- Эргономичный дизайн
- Глубиномер - для сверления отверстий заданной глубины
- Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)