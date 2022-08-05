Перфоратор SDS-Plus Sturm RH 2595, 950 Вт, 5 Дж

Преимущества

Удобство пользования. Дополнительная рукоятка перфоратора Sturm RH259 может вращаться в диапазоне 360 градусов вокруг оси патрона и фиксироваться в удобном для оператора положении

Быстрая смена бура. Инструмент оснащен системой SDS-plus для быстрой и легкой смены бура

Эффективный ударный механизм

Эргономичный дизайн

Глубиномер - для сверления отверстий заданной глубины

Три режима работы (сверление, сверление с ударом, долбление)

Перфоратор Sturm RH2595 имеет три режима работы. Перфоратором можно производить долбление в кирпиче, бетоне и других строительных материалах. Также можно сверлить отверстия в стали, пластмассе и дереве. За счет мощного ударного механизма можно выполнять сверлильные работы по бетону.