Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
Арт. 1035797
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Sturm Professional RH2511P предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также ведения долбежных работ. Модель оснащена тремя рабочими режимами: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Также имеется четвертое положение для поворота долота: это удобно, например, при демонтаже плитки. Рукоятка оснащена эффективной системой виброгашения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.
Преимущества
- Удобная замена оснастки. Патрон SDS+ способствует быстрой и удобной замене расходного инструмента
- Выбор рабочего режима. С помощью тумблера, сбоку на корпусе инструмента, можно выбрать необходимый рабочий режим: сверление, сверление с ударом и чистый удар, а также режим поворота долота
- Виброгасящая рукоятка. Основная рукоятка является виброгасящей, что делает рабочий процесс более комфортным
- Надежный хват. Перфоратор Sturm Professional RH2511P оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками
- Мощный 1100-ваттный двигатель для оптимальной производительности
- Высокая сила удара в 5 Дж
- Вертикальное расположение двигателя уменьшает габаритную длину
- Дополнительная рукоятка вращается по своей оси на 360 градусов
- Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку
- Номинальное напряжение составляет 230 В / 50 Гц
- Удобный кейс для транспортировки и хранения