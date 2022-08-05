Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж

Преимущества

Удобная замена оснастки. Патрон SDS+ способствует быстрой и удобной замене расходного инструмента

Выбор рабочего режима. С помощью тумблера, сбоку на корпусе инструмента, можно выбрать необходимый рабочий режим: сверление, сверление с ударом и чистый удар, а также режим поворота долота

Виброгасящая рукоятка. Основная рукоятка является виброгасящей, что делает рабочий процесс более комфортным

Надежный хват. Перфоратор Sturm Professional RH2511P оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками

Мощный 1100-ваттный двигатель для оптимальной производительности

Высокая сила удара в 5 Дж

Вертикальное расположение двигателя уменьшает габаритную длину

Дополнительная рукоятка вращается по своей оси на 360 градусов

Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку

Номинальное напряжение составляет 230 В / 50 Гц

Удобный кейс для транспортировки и хранения

Перфоратор Sturm Professional RH2511P предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также ведения долбежных работ. Модель оснащена тремя рабочими режимами: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Также имеется четвертое положение для поворота долота: это удобно, например, при демонтаже плитки. Рукоятка оснащена эффективной системой виброгашения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.