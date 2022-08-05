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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Арт. 1035797
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2511P, 1100 Вт, 5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 1035797
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm Professional RH2511P предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также ведения долбежных работ. Модель оснащена тремя рабочими режимами: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Также имеется четвертое положение для поворота долота: это удобно, например, при демонтаже плитки. Рукоятка оснащена эффективной системой виброгашения, что делает рабочий процесс гораздо комфортнее.

        Преимущества

        • Удобная замена оснастки. Патрон SDS+ способствует быстрой и удобной замене расходного инструмента
        • Выбор рабочего режима. С помощью тумблера, сбоку на корпусе инструмента, можно выбрать необходимый рабочий режим: сверление, сверление с ударом и чистый удар, а также режим поворота долота
        • Виброгасящая рукоятка. Основная рукоятка является виброгасящей, что делает рабочий процесс более комфортным
        • Надежный хват. Перфоратор Sturm Professional RH2511P оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата и удержания обеими руками
        • Мощный 1100-ваттный двигатель для оптимальной производительности
        • Высокая сила удара в 5 Дж
        • Вертикальное расположение двигателя уменьшает габаритную длину
        • Дополнительная рукоятка вращается по своей оси на 360 градусов
        • Эффективная защита от пыли благодаря пылезащитному колпачку
        • Номинальное напряжение составляет 230 В / 50 Гц
        • Удобный кейс для транспортировки и хранения