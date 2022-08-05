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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
4.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
    Арт. 1035669
    4.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 1035669
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор STURM RH2592P используется как для сверления отверстий, так и снятия старых настенных покрытий (штукатурка, плитка). Электродвигатель позволяет сверлить отверстия в бетоне диаметром до 26 мм. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов для удобной работы с материалами разной твердости. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего в материале сверла. Имеется клавиша блокировки пуска, что уменьшает нагрузку на пальцы при длительной работе с инструментом.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Дрель комплектуется патроном SDS-plus для быстрой смены рабочего долота без помощи инструментов
        • Работа двумя руками. Дополнительная рукоятка перфоратора STURM RH2592P, удобной формы, вращается вокруг своей оси для удобной работы в любом положении
        • Рука не соскользнет. Основная рукоятка имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки оператора
        • Легкое извлечение долота. Застрявшее сверло легко извлекается из материала, благодаря функции реверса
        • Непрерывная работа. Предусмотрена кнопка фиксации пуска, которая очень полезна при длительной работе с перфоратором
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Три режима работы
        • Эффективный ударный механизм
        • Комплектуется набором оснастки
        • Высокая мощность двигателя