Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж
Арт. 1035669
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор STURM RH2592P используется как для сверления отверстий, так и снятия старых настенных покрытий (штукатурка, плитка). Электродвигатель позволяет сверлить отверстия в бетоне диаметром до 26 мм. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов для удобной работы с материалами разной твердости. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего в материале сверла. Имеется клавиша блокировки пуска, что уменьшает нагрузку на пальцы при длительной работе с инструментом.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки. Дрель комплектуется патроном SDS-plus для быстрой смены рабочего долота без помощи инструментов
- Работа двумя руками. Дополнительная рукоятка перфоратора STURM RH2592P, удобной формы, вращается вокруг своей оси для удобной работы в любом положении
- Рука не соскользнет. Основная рукоятка имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки оператора
- Легкое извлечение долота. Застрявшее сверло легко извлекается из материала, благодаря функции реверса
- Непрерывная работа. Предусмотрена кнопка фиксации пуска, которая очень полезна при длительной работе с перфоратором
- Электронная регулировка числа оборотов
- Три режима работы
- Эффективный ударный механизм
- Комплектуется набором оснастки
- Высокая мощность двигателя