Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2592P, 920 Вт, 3 Дж

Преимущества

Быстрая смена оснастки. Дрель комплектуется патроном SDS-plus для быстрой смены рабочего долота без помощи инструментов

Работа двумя руками. Дополнительная рукоятка перфоратора STURM RH2592P, удобной формы, вращается вокруг своей оси для удобной работы в любом положении

Рука не соскользнет. Основная рукоятка имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки оператора

Легкое извлечение долота. Застрявшее сверло легко извлекается из материала, благодаря функции реверса

Непрерывная работа. Предусмотрена кнопка фиксации пуска, которая очень полезна при длительной работе с перфоратором

Электронная регулировка числа оборотов

Три режима работы

Эффективный ударный механизм

Комплектуется набором оснастки

Высокая мощность двигателя

Перфоратор STURM RH2592P используется как для сверления отверстий, так и снятия старых настенных покрытий (штукатурка, плитка). Электродвигатель позволяет сверлить отверстия в бетоне диаметром до 26 мм. Предусмотрена электронная регулировка числа оборотов для удобной работы с материалами разной твердости. Функция реверса облегчает извлечение заклинившего в материале сверла. Имеется клавиша блокировки пуска, что уменьшает нагрузку на пальцы при длительной работе с инструментом.