Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж

Преимущества

Быстрая замена оснастки. Патрон SDS+ способствует быстрой и удобной замене расходного материала

Три рабочих режима. Сбоку на корпусе инструмента можно выбрать один из трех рабочих режимов: сверление, сверление с ударом и чистый удар

Реверс поворотом щеток. Функция реверса представлена поворотом щеток, что способствует их более длительному сроку службы и одинаковой мощности при вращении в обе стороны

Надежное удержание. Перфоратор Sturm RH2510PM оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками

Улучшенная надежность за счет модернизированных внутренних узлов

Наличие режима поворота долота

Мягкая накладка на рукоятке исключает проскальзывание руки

Ограничитель глубины для точного сверления глухих отверстий

Подсветка рабочей зоны для возможности в условиях недостаточной освещенности

Фиксатор пусковой клавиши

Удобный транспортировочный кейс

Перфоратор Sturm RH2510PM предназначен для сверления отверстий в дереве, бетоне, металле. На выбор имеются три рабочих режима: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Также имеется режим поворота долота для более удобного выполнения некоторых работ, например демонтажа плитки. Мощный киловаттный двигатель обеспечивает отличную производительность. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что способствует их более длительному сроку службы, а также равной мощности при разностороннем вращении. Данная модель отличается повышенной надежностью за счет модернизированных внутренних узлов.