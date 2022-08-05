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Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Арт. 1035673
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Sturm RH2510PM, 1000 Вт, 2,9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. 1035673
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Sturm RH2510PM предназначен для сверления отверстий в дереве, бетоне, металле. На выбор имеются три рабочих режима: сверление, сверление с ударом и чистый удар. Также имеется режим поворота долота для более удобного выполнения некоторых работ, например демонтажа плитки. Мощный киловаттный двигатель обеспечивает отличную производительность. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что способствует их более длительному сроку службы, а также равной мощности при разностороннем вращении. Данная модель отличается повышенной надежностью за счет модернизированных внутренних узлов.

        Преимущества

        • Быстрая замена оснастки. Патрон SDS+ способствует быстрой и удобной замене расходного материала
        • Три рабочих режима. Сбоку на корпусе инструмента можно выбрать один из трех рабочих режимов: сверление, сверление с ударом и чистый удар
        • Реверс поворотом щеток. Функция реверса представлена поворотом щеток, что способствует их более длительному сроку службы и одинаковой мощности при вращении в обе стороны
        • Надежное удержание. Перфоратор Sturm RH2510PM оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
        • Улучшенная надежность за счет модернизированных внутренних узлов
        • Наличие режима поворота долота
        • Мягкая накладка на рукоятке исключает проскальзывание руки
        • Ограничитель глубины для точного сверления глухих отверстий
        • Подсветка рабочей зоны для возможности в условиях недостаточной освещенности
        • Фиксатор пусковой клавиши
        • Удобный транспортировочный кейс