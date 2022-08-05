Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Арт. О00000030068
    5.0
    1
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
    Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК

      Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030068
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК - по-настоящему профессиональный инструмент для бурения отверстий, а также ударного долбления в бетоне. Обладает инновационными техническими решениями для длительной, производительной и комфортной работы: большая сила удара, двойная антивибрационная система, небольшой вес, эффективный теплоотвод, регулировка частоты вращения и удара, отключающиеся щетки. Все, что есть для безопасности, надежности и удобства - в профессиональной линейке перфораторов ЗУБР.

        Преимущества

        • Сбалансированный по мощности и удобству инструмент в своем классе
        • Надежный перфоратор с достаточной мощностью и небольшим весом
        • Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
        • Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
        • Двойная антивибрационная система (подпружиненная рукоятка + противовес) значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе
        • Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
        • Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора
        • Электронная регулировка частоты вращения и удара обеспечивает подстройку режима работы изделия под различные материалы и операции
        • Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора
        • Индикатор включения в сеть
        • Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания
        • Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента
        • Сетевой кабель длиной 5 метра в резиновой изоляции