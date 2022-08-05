Преимущества

Сбалансированный по мощности и удобству инструмент в своем классе

Надежный перфоратор с достаточной мощностью и небольшим весом

Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления

Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы

Двойная антивибрационная система (подпружиненная рукоятка + противовес) значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе

Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента

Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора

Электронная регулировка частоты вращения и удара обеспечивает подстройку режима работы изделия под различные материалы и операции

Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора

Индикатор включения в сеть

Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания

Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента

Сетевой кабель длиной 5 метра в резиновой изоляции

Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК - по-настоящему профессиональный инструмент для бурения отверстий, а также ударного долбления в бетоне. Обладает инновационными техническими решениями для длительной, производительной и комфортной работы: большая сила удара, двойная антивибрационная система, небольшой вес, эффективный теплоотвод, регулировка частоты вращения и удара, отключающиеся щетки. Все, что есть для безопасности, надежности и удобства - в профессиональной линейке перфораторов ЗУБР.