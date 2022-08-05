Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК
Арт. О00000030068
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Зубр "Профессионал" ЗПМ-40-1250 ЭВК - по-настоящему профессиональный инструмент для бурения отверстий, а также ударного долбления в бетоне. Обладает инновационными техническими решениями для длительной, производительной и комфортной работы: большая сила удара, двойная антивибрационная система, небольшой вес, эффективный теплоотвод, регулировка частоты вращения и удара, отключающиеся щетки. Все, что есть для безопасности, надежности и удобства - в профессиональной линейке перфораторов ЗУБР.
Преимущества
- Сбалансированный по мощности и удобству инструмент в своем классе
- Надежный перфоратор с достаточной мощностью и небольшим весом
- Большая сила удара позволяет быстро выполнять отверстия необходимого диаметра даже в самых твердых материалах без перегрузки изделия и утомления
- Патрон SDS Max для установки широкого спектра профессионального расходного инструмента и быстрой замены в процессе работы
- Двойная антивибрационная система (подпружиненная рукоятка + противовес) значительно снижает вредное воздействие вибрации на оператора при длительной работе
- Предохранительная муфта эффективно защищает изделие и оператора от перегрузок при заклинивании инструмента
- Небольшой вес и эффективный теплоотвод благодаря корпусу редуктора из магниевого сплава способствуют длительной благоприятной для изделия и неутомительной работе для оператора
- Электронная регулировка частоты вращения и удара обеспечивает подстройку режима работы изделия под различные материалы и операции
- Отключающиеся угольные щетки предотвращают повреждение коллектора ротора
- Индикатор включения в сеть
- Противоскользящее покрытие рукояток для надежного удержания
- Удобный вместительный кейс в комплекте для хранения и транспортирования изделия и сменного инструмента
- Сетевой кабель длиной 5 метра в резиновой изоляции