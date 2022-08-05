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Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
    Арт. 1037946
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
    Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж

      Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 1037946
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор SDS-Max ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет два режима работы: сверление с ударом и удар. Он прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях. Благодаря патрону SDS-MAX, можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять её в процессе работы. В этой модели есть всё, что необходимо для безопасности, надежности и удобства. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Быстрая смена оснастки. Инструмент комплектуется патроном SDS-MAX для быстрой замены рабочей оснастки
        • Два режима работы. Выбор между одним из двух режимов работы (сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера
        • Рука не соскользнет. Рукоятка Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы
        • Индикатор включения в сеть
        • Электронная регулировка частоты вращения и удара
        • Эффективный теплоотвод
        • Большая сила удара
        • Предохранительная муфта - для безопасной работы
        • Отключающиеся щетки - для долгого срока службы
        • Максимальный диаметр сверления: 40 мм
        • Двойная антивибрационная система
        • Работает от сети напряжением 220 В
        • Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки