Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж

Преимущества

Быстрая смена оснастки. Инструмент комплектуется патроном SDS-MAX для быстрой замены рабочей оснастки

Два режима работы. Выбор между одним из двух режимов работы (сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера

Рука не соскользнет. Рукоятка Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы

Индикатор включения в сеть

Электронная регулировка частоты вращения и удара

Эффективный теплоотвод

Большая сила удара

Предохранительная муфта - для безопасной работы

Отключающиеся щетки - для долгого срока службы

Максимальный диаметр сверления: 40 мм

Двойная антивибрационная система

Работает от сети напряжением 220 В

Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор SDS-Max ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет два режима работы: сверление с ударом и удар. Он прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях. Благодаря патрону SDS-MAX, можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять её в процессе работы. В этой модели есть всё, что необходимо для безопасности, надежности и удобства. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.