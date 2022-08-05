Перфоратор SDS-Max Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК, 1250 Вт, 10 Дж
Арт. 1037946
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|8
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Max ЗУБР Профессионал ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет два режима работы: сверление с ударом и удар. Он прекрасно подходит для работы в тяжелых условиях. Благодаря патрону SDS-MAX, можно устанавливать профессиональную оснастку, а также быстро менять её в процессе работы. В этой модели есть всё, что необходимо для безопасности, надежности и удобства. Перфоратор поставляется в кейсе, в котором его удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Быстрая смена оснастки. Инструмент комплектуется патроном SDS-MAX для быстрой замены рабочей оснастки
- Два режима работы. Выбор между одним из двух режимов работы (сверление с ударом и чистый удар) осуществляется посредством тумблера
- Рука не соскользнет. Рукоятка Зубр ЗПМ-40-1250 ЭВК имеет специальную накладку для предотвращения соскальзывания руки во время работы
- Индикатор включения в сеть
- Электронная регулировка частоты вращения и удара
- Эффективный теплоотвод
- Большая сила удара
- Предохранительная муфта - для безопасной работы
- Отключающиеся щетки - для долгого срока службы
- Максимальный диаметр сверления: 40 мм
- Двойная антивибрационная система
- Работает от сети напряжением 220 В
- Поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки