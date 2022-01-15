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Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
4.3
309
10 149 ₽
15 410 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
    Арт. Х143154
    4.3
    309
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж

      • -5 261 ₽
      10 149 ₽
      15 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143154
      4.3
      309

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -5 261 ₽
      10 149 ₽
      15 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Перфоратор Makita 2470 HR – электроинструмент универсального класса, использующийся для строительства и ремонта. Данная модель имеет 3 режима работы: сверление без удара, с ударом и долбление. Это позволяет проделывать глубокие отверстия под крепеж, штробить стены, скалывать старую плитку, удалять старый цемент из кирпичной кладки. В комплекте прилагается полезный ограничитель глубины сверления и ударопрочный пластиковый кейс для хранения и безопасной транспортировки инструмента.

        Преимущества

        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Система пылеудаления
        • Двойная защитная изоляция
        • Ограничитель момента
        • Долговечный боёк