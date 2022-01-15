Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2470, 780 Вт, 2.4 Дж
Арт. Х143154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
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Перфоратор Makita 2470 HR – электроинструмент универсального класса, использующийся для строительства и ремонта. Данная модель имеет 3 режима работы: сверление без удара, с ударом и долбление. Это позволяет проделывать глубокие отверстия под крепеж, штробить стены, скалывать старую плитку, удалять старый цемент из кирпичной кладки. В комплекте прилагается полезный ограничитель глубины сверления и ударопрочный пластиковый кейс для хранения и безопасной транспортировки инструмента.
Преимущества
- Электронная регулировка числа оборотов
- Система пылеудаления
- Двойная защитная изоляция
- Ограничитель момента
- Долговечный боёк