Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
Арт. Х14323
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Makita HR 2020 - инструмент для работы с деревом, металлом и пластиком различного класса. Он имеет два режима: сверление и сверление с ударом. Скорость перфоратора можно увеличить нажатием на курок. Благодаря функции реверса, вы сможете использовать перфоратор как шуруповерт, а также освобождать застрявшие сверла.
Преимущества
- Выбор режима. Поворотный переключатель - для переключения между двумя режимами работы: сверление и сверление с ударом
- Комфорт управления. Эргономичная рукоятка с виброгашением, с большой кнопкой включения и фиксатором пускового выключателя, обеспечивает более комфортную работу
- Реверс
- Расцепляющая муфта
- Сниженная вибрация при работе
- Электронная регулировка числа оборотов
- Система пылеудаления
- Ограничитель момента