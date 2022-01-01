Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж

Преимущества

Выбор режима. Поворотный переключатель - для переключения между двумя режимами работы: сверление и сверление с ударом

Комфорт управления. Эргономичная рукоятка с виброгашением, с большой кнопкой включения и фиксатором пускового выключателя, обеспечивает более комфортную работу

Реверс

Расцепляющая муфта

Сниженная вибрация при работе

Электронная регулировка числа оборотов

Система пылеудаления

Ограничитель момента

Перфоратор Makita HR 2020 - инструмент для работы с деревом, металлом и пластиком различного класса. Он имеет два режима: сверление и сверление с ударом. Скорость перфоратора можно увеличить нажатием на курок. Благодаря функции реверса, вы сможете использовать перфоратор как шуруповерт, а также освобождать застрявшие сверла.