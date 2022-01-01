Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
    Арт. Х14323
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2020, 710 Вт, 2,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14323

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR 2020 - инструмент для работы с деревом, металлом и пластиком различного класса. Он имеет два режима: сверление и сверление с ударом. Скорость перфоратора можно увеличить нажатием на курок. Благодаря функции реверса, вы сможете использовать перфоратор как шуруповерт, а также освобождать застрявшие сверла.

        Преимущества

        • Выбор режима. Поворотный переключатель - для переключения между двумя режимами работы: сверление и сверление с ударом
        • Комфорт управления. Эргономичная рукоятка с виброгашением, с большой кнопкой включения и фиксатором пускового выключателя, обеспечивает более комфортную работу
        • Реверс
        • Расцепляющая муфта
        • Сниженная вибрация при работе
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Система пылеудаления
        • Ограничитель момента