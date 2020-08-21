Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 12V MAX 3/8-Inch - невозможно легкий инструмент весом в один килограмм и с мощностью прибора профессионального класса. Работоспособность при работе с деревом достигает 35 мм, частота вращений может доходить до 1500 оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 32 Нм. Такое соотношение производительности и веса делает дрель подходящей и для безвредных, и для самых суровых условий. Быстрозажимной патрон дает возможность контролировать процесс сверления от и до. Купить DEKO GCD12DU3 стоит специалистам, для которых бурение является неотъемлемой частью ежедневного рабочего процесса, ведь время непрерывной работы для этого шуруповерта - больше трех часов. Для электриков, сантехников или подрядчиков эта модель дрели будет настоящим подарком.

Преимущества DEKO GCD12DU3

Легкий вес

Высокая мощность

Крутящий момент более 30 Нм

Две скорости работы

Наличие подсветки

Комплектация