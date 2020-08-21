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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
5.0
10
1 774 ₽
2 100 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096
    Арт. О00000010789
    5.0
    10
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096

      • -326 ₽
      1 774 ₽
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010789
      5.0
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		32
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      • -326 ₽
      1 774 ₽
      2 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 12V MAX 3/8-Inch - невозможно легкий инструмент весом в один килограмм и с мощностью прибора профессионального класса. Работоспособность при работе с деревом достигает 35 мм, частота вращений может доходить до 1500 оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 32 Нм. Такое соотношение производительности и веса делает дрель подходящей и для безвредных, и для самых суровых условий. Быстрозажимной патрон дает возможность контролировать процесс сверления от и до. Купить DEKO GCD12DU3 стоит специалистам, для которых бурение является неотъемлемой частью ежедневного рабочего процесса, ведь время непрерывной работы для этого шуруповерта - больше трех часов. Для электриков, сантехников или подрядчиков эта модель дрели будет настоящим подарком.

        Преимущества DEKO GCD12DU3

        • Легкий вес
        • Высокая мощность
        • Крутящий момент более 30 Нм
        • Две скорости работы
        • Наличие подсветки

        Комплектация

        • Шуруповерт
        • 1 аккумулятор
        • Зарядное устройство