Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096 (1,5 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Deko GCD12DU3 063-4096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|32
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO GCD12DU3 12V MAX 3/8-Inch - невозможно легкий инструмент весом в один килограмм и с мощностью прибора профессионального класса. Работоспособность при работе с деревом достигает 35 мм, частота вращений может доходить до 1500 оборотов в минуту, а крутящий момент составляет 32 Нм. Такое соотношение производительности и веса делает дрель подходящей и для безвредных, и для самых суровых условий. Быстрозажимной патрон дает возможность контролировать процесс сверления от и до. Купить DEKO GCD12DU3 стоит специалистам, для которых бурение является неотъемлемой частью ежедневного рабочего процесса, ведь время непрерывной работы для этого шуруповерта - больше трех часов. Для электриков, сантехников или подрядчиков эта модель дрели будет настоящим подарком.
Преимущества DEKO GCD12DU3
- Легкий вес
- Высокая мощность
- Крутящий момент более 30 Нм
- Две скорости работы
- Наличие подсветки
Комплектация
- Шуруповерт
- 1 аккумулятор
- Зарядное устройство