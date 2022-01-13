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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
5.0
1
6 140 ₽
6 980 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
    Арт. Х143230
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж

      • -840 ₽
      6 140 ₽
      6 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143230
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -840 ₽
      6 140 ₽
      6 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900ЭР подходит для проделывания отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Он функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Металлический корпус редуктора обеспечивает надежность в эксплуатации и лучший отвод тепла. Предохранительная муфта защитит пользователя в случае заклинивания оснастки.

        Преимущества

        • Букса SDS-plus автомат
        • Шнур питания в резиновой изоляции
        • Реверс для изменения направления вращения
        • Предустановка углового положения инструмента
        • Высокая мощность двигателя позволяет проделывать глубокие отверстия большого диаметра
        • Пластиковый кейс для хранения и транспортировки