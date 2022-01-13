Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж

Преимущества

Букса SDS-plus автомат

Шнур питания в резиновой изоляции

Реверс для изменения направления вращения

Предустановка углового положения инструмента

Высокая мощность двигателя позволяет проделывать глубокие отверстия большого диаметра

Пластиковый кейс для хранения и транспортировки

Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900ЭР подходит для проделывания отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Он функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Металлический корпус редуктора обеспечивает надежность в эксплуатации и лучший отвод тепла. Предохранительная муфта защитит пользователя в случае заклинивания оснастки.