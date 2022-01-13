Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-30/900ЭР, 900 Вт, 3.3 Дж
Арт. Х143230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.3
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор ИНТЕРСКОЛ П-30/900ЭР подходит для проделывания отверстий в бетоне, камне и кирпиче. Он функционирует в трех режимах: сверление, сверление с ударом и долбление. Металлический корпус редуктора обеспечивает надежность в эксплуатации и лучший отвод тепла. Предохранительная муфта защитит пользователя в случае заклинивания оснастки.
Преимущества
- Букса SDS-plus автомат
- Шнур питания в резиновой изоляции
- Реверс для изменения направления вращения
- Предустановка углового положения инструмента
- Высокая мощность двигателя позволяет проделывать глубокие отверстия большого диаметра
- Пластиковый кейс для хранения и транспортировки