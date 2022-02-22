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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
5.0
2
5 440 ₽
6 420 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
    Арт. Х143208
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж

      • -980 ₽
      5 440 ₽
      6 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143208
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -980 ₽
      5 440 ₽
      6 420 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР-2 160.1.0.00 рекомендуется для домашнего и профессионального использования. Применяется для сверления отверстий в бетоне, стали и древесине. Инструмент позволяет работать в трех режимах: сверление, долбление и ударное сверление. В комплекте поставляется дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Три режима - прибор может выполнять не только бурение и сверление, но и легкие отбойные работы
        • Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы
        • Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом
        • Предустановка углового положения инструмента
        • Класс безопасности (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II
        • Шнур питания в резиновой изоляции
        • Пластмассовый кейс - для удобства при хранении и транспортировке