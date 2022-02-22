Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-24/700 ЭР, 720 Вт, 2.6 Дж

Преимущества

Три режима - прибор может выполнять не только бурение и сверление, но и легкие отбойные работы

Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы

Дополнительная рукоятка обеспечивает надежный хват и удобную работу с инструментом

Предустановка углового положения инструмента

Класс безопасности (по ГОСТ Р МЭК 60745-1) - II

Шнур питания в резиновой изоляции

Пластмассовый кейс - для удобства при хранении и транспортировке

Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР-2 160.1.0.00 рекомендуется для домашнего и профессионального использования. Применяется для сверления отверстий в бетоне, стали и древесине. Инструмент позволяет работать в трех режимах: сверление, долбление и ударное сверление. В комплекте поставляется дополнительная рукоятка с ограничителем глубины бурения.