Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж

Ударный перфоратор Интерскол П-22/620ЭР это бытовой инструмент, способный работать с самыми разными материалами: металлом, бетоном, гранитом в зависимости от установленного на него бура. Он идеально подойдет для выполнения домашних дел, ведь он имеет два режима работы - сверление с ударом и без удара, благодаря чему будет легко проделывать отверстия в твердой поверхности и устанавливать крепежные изделия, не затрачивая на это много времени. Он издает малое количество вибраций, и почти не шумит при использовании. Обладает патроном SDS-plus, позволяющим легко менять оснастку, и дополнительной рукояткой для обеспечения стабилизации положения инструмента и надежного хвата руками. Купить Интерскол П-22/620ЭР стоит ради его легкого корпуса, универсальности работы и безопасности при эксплуатации.

Преимущества