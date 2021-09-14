Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
Арт. Х143227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.82
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Наличие подсветки
|Нет
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- Ударный перфоратор Интерскол П-22/620ЭР это бытовой инструмент, способный работать с самыми разными материалами: металлом, бетоном, гранитом в зависимости от установленного на него бура. Он идеально подойдет для выполнения домашних дел, ведь он имеет два режима работы - сверление с ударом и без удара, благодаря чему будет легко проделывать отверстия в твердой поверхности и устанавливать крепежные изделия, не затрачивая на это много времени. Он издает малое количество вибраций, и почти не шумит при использовании. Обладает патроном SDS-plus, позволяющим легко менять оснастку, и дополнительной рукояткой для обеспечения стабилизации положения инструмента и надежного хвата руками. Купить Интерскол П-22/620ЭР стоит ради его легкого корпуса, универсальности работы и безопасности при эксплуатации.
Преимущества
- Многоцелевое применение
- Малый вес
- Эффективность
- Функция реверса
- Режимы ударного и безударного сверления
- Низкий уровень вибрации и шума
- Регулировка числа оборотов
- Защитная муфта