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Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
4.4
70
5 010 ₽
5 980 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
    Арт. Х143227
    4.4
    70
    Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus ИНТЕРСКОЛ П-22/620 ЭР, 600 Вт, 2.2 Дж

      • -970 ₽
      5 010 ₽
      5 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х143227
      4.4
      70

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.82
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -970 ₽
      5 010 ₽
      5 980 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      • Персональная скидка
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударный перфоратор Интерскол П-22/620ЭР это бытовой инструмент, способный работать с самыми разными материалами: металлом, бетоном, гранитом в зависимости от установленного на него бура. Он идеально подойдет для выполнения домашних дел, ведь он имеет два режима работы - сверление с ударом и без удара, благодаря чему будет легко проделывать отверстия в твердой поверхности и устанавливать крепежные изделия, не затрачивая на это много времени. Он издает малое количество вибраций, и почти не шумит при использовании. Обладает патроном SDS-plus, позволяющим легко менять оснастку, и дополнительной рукояткой для обеспечения стабилизации положения инструмента и надежного хвата руками. Купить Интерскол П-22/620ЭР стоит ради его легкого корпуса, универсальности работы и безопасности при эксплуатации.

        Преимущества

        • Многоцелевое применение
        • Малый вес
        • Эффективность
        • Функция реверса
        • Режимы ударного и безударного сверления
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Регулировка числа оборотов
        • Защитная муфта