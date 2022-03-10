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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
4.5
2
8 050 ₽
9 900 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
    Арт. Х143045
    4.5
    2
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж

      • -1 850 ₽
      8 050 ₽
      9 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143045
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 850 ₽
      8 050 ₽
      9 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Нет в наличии
      4.5
      Перфоратор SDS-Max Интерскол П-40/1100ЭВ 519.0.0.00, 1100 Вт, 10 Дж
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор ИНТЕРСКОЛ 32 1000 Э – электроинструмент с двумя рабочими режимами: ударное сверление и долбление. Эта модель относится к классу профессионального строительного оборудования и позволяет работать с такими материалами, как камень, кирпич и бетон, металл и другие. С помощью этого перфоратора при использовании соответствующих насадок можно сверлить глубокие отверстия большого диаметра. Имеющийся в комплекте ограничитель глубины сверления позволит это сделать ровно и аккуратно. Инструмент поставляется в специальном чемоданчике из прочного пластика для удобного хранения.

        Преимущества

        • Легкий доступ к щеткам
        • Длинный кабель: 4 м
        • 2 режима работы: сверление с ударом, долбление
        • Электронная регулировка частоты и силы ударов
        • Инструмент поставляется в пластиковом кейсе - для удобства хранения и транспортировки