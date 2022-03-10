Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж
Арт. Х143045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор ИНТЕРСКОЛ 32 1000 Э – электроинструмент с двумя рабочими режимами: ударное сверление и долбление. Эта модель относится к классу профессионального строительного оборудования и позволяет работать с такими материалами, как камень, кирпич и бетон, металл и другие. С помощью этого перфоратора при использовании соответствующих насадок можно сверлить глубокие отверстия большого диаметра. Имеющийся в комплекте ограничитель глубины сверления позволит это сделать ровно и аккуратно. Инструмент поставляется в специальном чемоданчике из прочного пластика для удобного хранения.
Преимущества
- Легкий доступ к щеткам
- Длинный кабель: 4 м
- 2 режима работы: сверление с ударом, долбление
- Электронная регулировка частоты и силы ударов
- Инструмент поставляется в пластиковом кейсе - для удобства хранения и транспортировки