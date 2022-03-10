Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-32/1000Э, 1020 Вт, 5 Дж

Преимущества

Легкий доступ к щеткам

Длинный кабель: 4 м

2 режима работы: сверление с ударом, долбление

Электронная регулировка частоты и силы ударов

Инструмент поставляется в пластиковом кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Перфоратор ИНТЕРСКОЛ 32 1000 Э – электроинструмент с двумя рабочими режимами: ударное сверление и долбление. Эта модель относится к классу профессионального строительного оборудования и позволяет работать с такими материалами, как камень, кирпич и бетон, металл и другие. С помощью этого перфоратора при использовании соответствующих насадок можно сверлить глубокие отверстия большого диаметра. Имеющийся в комплекте ограничитель глубины сверления позволит это сделать ровно и аккуратно. Инструмент поставляется в специальном чемоданчике из прочного пластика для удобного хранения.