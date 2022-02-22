Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
Арт. Х143251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.7
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Наличие подсветки
|Нет
Перфоратор ИНТЕРСКОЛ 20 550 ЭР – легкий однорежимный сетевой перфоратор класса SDS plus для проделывания отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Рекомендуется для профессиональных анкерных работ в стесненных условиях. Повышенная надежность благодаря вертикальной компоновке. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.
Преимущества
- Надежная конструкция
- Максимальный диаметр бурения - 20 мм
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента от поломки при заклинивании бура
- Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной
- Регулировка частоты вращения
- Вертикальное расположение двигателя