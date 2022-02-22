Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж

Перфоратор ИНТЕРСКОЛ 20 550 ЭР – легкий однорежимный сетевой перфоратор класса SDS plus для проделывания отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Рекомендуется для профессиональных анкерных работ в стесненных условиях. Повышенная надежность благодаря вертикальной компоновке. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.

Преимущества