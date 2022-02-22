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Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
    Арт. Х143251
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Интерскол П-20/550 ЭР, 550 Вт, 1.8 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143251
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Перфоратор ИНТЕРСКОЛ 20 550 ЭР – легкий однорежимный сетевой перфоратор класса SDS plus для проделывания отверстий в бетоне, кирпиче, камне. Рекомендуется для профессиональных анкерных работ в стесненных условиях. Повышенная надежность благодаря вертикальной компоновке. Оснащается дополнительной рукояткой с ограничителем глубины бурения.

        Преимущества

        • Надежная конструкция
        • Максимальный диаметр бурения - 20 мм
        • Предохранительная муфта - для защиты инструмента от поломки при заклинивании бура
        • Компактные габариты и малый вес делают работу с инструментом неутомительной
        • Регулировка частоты вращения
        • Вертикальное расположение двигателя