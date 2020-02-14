Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
Арт. Х130225523
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Тайвань
|
Родина бренда
|Тайвань
|
Вес, кг
|5.9
|
Габариты, мм
|414x329x69
С этим товаром смотрят
- Универсальные стальные инструменты S04H52482S Jonnesway изготовлены из прочного долговечного материала. Комплект оптимально подойдет для организации рабочего места для механика, автослесаря, работника шиномонтажа или СТО. Подойдет набор S04H52482S Jonnesway и для бытового использования – отладки личного авто.
Преимущества
- Большой комплект инструментов, соответствующих всем мировым стандартам (ISO, ГОСТ, DIN)
- Эргономичное исполнение каждого предмета, простота использования
- Удобное расположение предметов в наборе
- Легкость транспортировки и хранения за счет специального кейса с удобной рукояткой
- Тщательный подбор типоразмеров имеющихся инструментов