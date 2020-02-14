Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета

Универсальные стальные инструменты S04H52482S Jonnesway изготовлены из прочного долговечного материала. Комплект оптимально подойдет для организации рабочего места для механика, автослесаря, работника шиномонтажа или СТО. Подойдет набор S04H52482S Jonnesway и для бытового использования – отладки личного авто.

Преимущества