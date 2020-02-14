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Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
4.8
8
10 710 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Арт. Х130225523
    4.8
    8
    Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
    Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета
      Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета

      Набор инструментов Jonnesway S04H52482S, 82 предмета

      10 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130225523
      4.8
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		5.9
      Габариты, мм
      		414x329x69
      Все характеристики
      10 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальные стальные инструменты S04H52482S Jonnesway изготовлены из прочного долговечного материала. Комплект оптимально подойдет для организации рабочего места для механика, автослесаря, работника шиномонтажа или СТО. Подойдет набор S04H52482S Jonnesway и для бытового использования – отладки личного авто.

        Преимущества

        • Большой комплект инструментов, соответствующих всем мировым стандартам (ISO, ГОСТ, DIN)
        • Эргономичное исполнение каждого предмета, простота использования
        • Удобное расположение предметов в наборе
        • Легкость транспортировки и хранения за счет специального кейса с удобной рукояткой
        • Тщательный подбор типоразмеров имеющихся инструментов