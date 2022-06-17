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Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Арт. О00000010394
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.9
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Фиолент П6-1200-Э - это трехрежимный электроинструмент профессионального класса. Данную модель можно включать в незаземленные розетки, за счет того, что инструмент имеет двойную изоляцию. Пневматический ударный механизм обеспечивает хорошую силу удара для производительного сверления и демонтажных работ в бетоне.
Преимущества
- Возможность установить сверлильный патрон с адаптером (приобретается отдельно) для работы со сверлами с цилиндрическим хвостовиком
- Большая силу удара 6.5Дж
- Электронная регулировка частоты вращения
- Пневматический ударный механизм
- Удобных хват обеспечивает многопозиционная дополнительная рукоятка
- Широкая клавиша "Пуск"
- Прочный корпус редуктора
- Улучшенный отвод тепла