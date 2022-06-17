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Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
5.0
2
8 870 ₽
8 876 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Арт. О00000010394
5.0
2
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж
Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж

Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж

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  • -6 ₽
8 870 ₽
8 876 ₽
за штуку
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18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000010394
5.0
2

Характеристики

Производитель
Фиолент
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
4.9
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 ₽
8 870 ₽
8 876 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
18 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Перфоратор Фиолент П6-1200-Э - это трехрежимный электроинструмент профессионального класса. Данную модель можно включать в незаземленные розетки, за счет того, что инструмент имеет двойную изоляцию. Пневматический ударный механизм обеспечивает хорошую силу удара для производительного сверления и демонтажных работ в бетоне.

    Преимущества 

    • Возможность установить сверлильный патрон с адаптером (приобретается отдельно) для работы со сверлами с цилиндрическим хвостовиком
    • Большая силу удара 6.5Дж 
    • Электронная регулировка частоты вращения
    • Пневматический ударный механизм
    • Удобных хват обеспечивает многопозиционная дополнительная рукоятка
    • Широкая клавиша "Пуск"
    • Прочный корпус редуктора
    • Улучшенный отвод тепла