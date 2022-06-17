Перфоратор SDS-Plus Фиолент П6-1200-Э, 1200 Вт, 5.5 Дж

Преимущества

Возможность установить сверлильный патрон с адаптером (приобретается отдельно) для работы со сверлами с цилиндрическим хвостовиком

Большая силу удара 6.5Дж

Электронная регулировка частоты вращения

Пневматический ударный механизм

Удобных хват обеспечивает многопозиционная дополнительная рукоятка

Широкая клавиша "Пуск"

Прочный корпус редуктора

Улучшенный отвод тепла

Перфоратор Фиолент П6-1200-Э - это трехрежимный электроинструмент профессионального класса. Данную модель можно включать в незаземленные розетки, за счет того, что инструмент имеет двойную изоляцию. Пневматический ударный механизм обеспечивает хорошую силу удара для производительного сверления и демонтажных работ в бетоне.