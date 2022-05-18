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Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
5.0
1
5 990 ₽
7 110 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
    Арт. Х1302356154
    5.0
    1
    Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
    Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
    Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета

      Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета

      • -1 120 ₽
      5 990 ₽
      7 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х1302356154
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.48
      Габариты, мм
      		395x265x95
      Все характеристики
      • -1 120 ₽
      5 990 ₽
      7 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов Stels 14106 94 был разработан для водителей и работников сервисных центров для автомобилей, но может пригодиться любому владельцу техники, от бытового оборудования до электронного садового инвентаря. Благодаря уникальной технологии обработки металла, инструменты получили не только прочность, но и упорность к любым условиям. Легкая, как перо, сталь была покрыта хромом и ванадием, повышающими твердость металла, и уменьшающими электро- и теплопроводность. В данном кейсе есть все необходимое для обслуживания машины: головки, комбинированные ключи, биты, отвертки, трещотки, удлинители, карданы, переходник и многое другое — в общей сложности, девяносто четыре предмета, которые станут хорошими помощниками в ремонте и обслуживании механизмов и устройств.

        Преимущества набор инструментов Stels 14106:

        • Металлические инструменты (биты, ключи) изготовлены из хромованадиевой стали, легкой и ударопрочной;
        • Биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструментов;
        • Набор комплектуется трещотками с 72 зубьями, функцией плавного реверса и быстрым сбросом;
        • Упаковочный кейс изготовлен из жесткого противоударного пластика, с надежными застежками;
        • Набор инструментов универсален;
        • На все наборы инструментов STELS предоставляется пожизненная гарантия (подробнее в гарантийном талоне).

        Комплектация Stels 14106 94 предмета:

        • Ключ трещоточный 1/4";
        • Ключ трещоточный 1/2";
        • Головки торцевые 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
        • Головки торцевые 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
        • Головки свечные 21 мм под ключ, и 16 мм;
        • Удлинители 1/2"125 мм;
        • Удлинители 1/4" 100 мм и 50 мм;
        • Удлинитель гибкий 1/4" 145мм, под ключ;
        • Кардан на 1/2 и 1/4";
        • Комплект шестигранников 2.5 мм, 2 мм, 1.5 мм;
        • Вороток на 1/2 и 1/4";
        • Головка торцевая удлиненная 1/2" 14, 15, 17, 19 мм;
        • Головка торцевая удлиненная 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
        • Биты, диаметр 8 мм, длина 30 мм Н8, Н10, Н12, Н14, PH4, PH3, SL8, SL10, SL12, PZ4, PZ3, T55, T50, T45, T40;
        • Биты с торцевыми головками PH1, PH2, SL4, SL5.5, SL7, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30;
        • Переходник 1/2" четырехгранника на шестигранник Н 5/16";
        • Влагопоглотитель;
        • Кейс.