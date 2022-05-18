Набор инструментов в пластиковом кейсе Stels 14106, 94 предмета
Арт. Х1302356154
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.48
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Габариты, мм
|395x265x95
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Преимущества набор инструментов Stels 14106:
- Металлические инструменты (биты, ключи) изготовлены из хромованадиевой стали, легкой и ударопрочной;
- Биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструментов;
- Набор комплектуется трещотками с 72 зубьями, функцией плавного реверса и быстрым сбросом;
- Упаковочный кейс изготовлен из жесткого противоударного пластика, с надежными застежками;
- Набор инструментов универсален;
- На все наборы инструментов STELS предоставляется пожизненная гарантия (подробнее в гарантийном талоне).
Комплектация Stels 14106 94 предмета:
- Ключ трещоточный 1/4";
- Ключ трещоточный 1/2";
- Головки торцевые 1/2" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм;
- Головки торцевые 1/4" 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм;
- Головки свечные 21 мм под ключ, и 16 мм;
- Удлинители 1/2"125 мм;
- Удлинители 1/4" 100 мм и 50 мм;
- Удлинитель гибкий 1/4" 145мм, под ключ;
- Кардан на 1/2 и 1/4";
- Комплект шестигранников 2.5 мм, 2 мм, 1.5 мм;
- Вороток на 1/2 и 1/4";
- Головка торцевая удлиненная 1/2" 14, 15, 17, 19 мм;
- Головка торцевая удлиненная 1/4" 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм;
- Биты, диаметр 8 мм, длина 30 мм Н8, Н10, Н12, Н14, PH4, PH3, SL8, SL10, SL12, PZ4, PZ3, T55, T50, T45, T40;
- Биты с торцевыми головками PH1, PH2, SL4, SL5.5, SL7, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30;
- Переходник 1/2" четырехгранника на шестигранник Н 5/16";
- Влагопоглотитель;
- Кейс.