Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
Арт. О00000033527
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.713
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Габариты, мм
|395x265x95
- Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов - разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.
Преимущества
- Биты, биты-вставки и отвёртки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента
- Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе
- Шаг зуба 5 град
- Набор упакован в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застёжками