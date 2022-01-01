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Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
10 330 ₽
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
    Арт. О00000033527
    Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
    Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
    Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
    Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
      Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
      Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
      Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов
      Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов

      Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов

      10 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033527

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.713
      Габариты, мм
      		395x265x95
      Все характеристики
      10 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов - разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.

        Преимущества

        • Биты, биты-вставки и отвёртки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента
        • Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе
        • Шаг зуба 5 град
        • Набор упакован в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застёжками