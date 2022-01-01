Преимущества

Биты, биты-вставки и отвёртки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента

Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 72 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе

Шаг зуба 5 град

Набор упакован в кейс, изготовленный из жесткого противоударного пластика, с металлическими застёжками

Набор инструментов Stels 14108, 69 предметов - разработаны специально для автолюбителей и центров технического обслуживания. Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.