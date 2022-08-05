- Персональная скидка
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Арт. О00000003937
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Китай
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Ударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич.
Преимущества
- Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе.
- Ключевой патрон надёжно фиксирует оснастку.
- Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора.
- Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло.
- Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента.
- Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач.