Преимущества

Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе.

Ключевой патрон надёжно фиксирует оснастку.

Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора.

Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло.

Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента.

Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач.

Ударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич.