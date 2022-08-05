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Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
4.0
1
3 589 ₽
4 590 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Арт. О00000003937
4.0
1
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
  • Персональная скидка
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт
Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт

Дрель ударная Crown CT10130, 810 Вт

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  • -1 001 ₽
3 589 ₽
4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003937
4.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 001 ₽
3 589 ₽
4 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Ударная дрель предназначена для сверления различных материалов. Функция сверления с ударом позволяет работать с твёрдыми материалами такими как кирпич.

    Преимущества

    • Металлический корпус редуктора, обеспечивает хорошую теплоотдачу не перегревая инструмент при длительной работе.
    • Ключевой патрон надёжно фиксирует оснастку.
    • Для лучшего контроля, места хвата обладают прорезиненными вставками, снижая нагрузку на кисть оператора.
    • Флажковый переключатель реверса удобно расположен, позволяя безопасно освобождать застрявшее сверло.
    • Фиксация кнопки пуска упрощает эксплуатацию инструмента.
    • Регулировка оборотов позволяет подбирать режим работы в зависимости от поставленных задач.