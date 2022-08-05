Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
Арт. О00000033662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082 используется для бытовых работ по сверлению отверстий в дереве, металле, пластмассе, кирпиче, а также для завинчивания/отвинчивания шурупов. Функция реверса позволяет быстро освобождать сверло из отверстия или отвинчивать шурупы. Обрезиненная рукоятка инструмента снижает уровень воздействия вибрации.
Преимущества
- Металлический корпус редуктора
- Регулировка частоты вращения нажатием на курок
- Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
- Два режима работы (с ударом и без удара)
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Резиновая накладка на основной рукоятке для снижения воздействия вибрации
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метр