Преимущества

Металлический корпус редуктора

Регулировка частоты вращения нажатием на курок

Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии

Два режима работы (с ударом и без удара)

Регулируемая дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Резиновая накладка на основной рукоятке для снижения воздействия вибрации

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метр

Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082 используется для бытовых работ по сверлению отверстий в дереве, металле, пластмассе, кирпиче, а также для завинчивания/отвинчивания шурупов. Функция реверса позволяет быстро освобождать сверло из отверстия или отвинчивать шурупы. Обрезиненная рукоятка инструмента снижает уровень воздействия вибрации.