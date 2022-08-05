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Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
5.0
1
3 290 ₽
3 600 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
    Арт. О00000033662
    5.0
    1
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082

      Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082

      • -310 ₽
      3 290 ₽
      3 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033662
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -310 ₽
      3 290 ₽
      3 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель ударная Энкор ДУЭ-900ЭР/13М 50082 используется для бытовых работ по сверлению отверстий в дереве, металле, пластмассе, кирпиче, а также для завинчивания/отвинчивания шурупов. Функция реверса позволяет быстро освобождать сверло из отверстия или отвинчивать шурупы. Обрезиненная рукоятка инструмента снижает уровень воздействия вибрации.

        Преимущества

        • Металлический корпус редуктора
        • Регулировка частоты вращения нажатием на курок
        • Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
        • Два режима работы (с ударом и без удара)
        • Регулируемая дополнительная рукоятка
        • Ограничитель глубины сверления
        • Резиновая накладка на основной рукоятке для снижения воздействия вибрации
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2.5 метр