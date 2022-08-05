Преимущества

Ключевой патрон

Два режима: сверление, сверление с ударом

Электронная регулировка числа оборотов

Реверс

Фиксация кнопки «пуск»

Регулируемая дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Виброгасящая накладка на основной рукоятке





Ударная дрель ЭНКОР ДУЭ-710ЭР/13 предназначена для несложных сверлильных работ по камню, дереву и металлу. Оборудована 710-ваттным двигателем и развивает скорость вращения шпинделя до 2900 об/мин. Число оборотов регулируется с помощью пусковой кнопки. Для длительной работы предусмотрена система ее фиксации. Дополнительная рукоятка регулируется, на основной рукоятке расположена виброгасящая накладка. Для сверления используется патрон ключевого типа.