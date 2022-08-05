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Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
    Арт. Х106680
    5.0
    1
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт

      Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106680
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель ЭНКОР ДУЭ-710ЭР/13 предназначена для несложных сверлильных работ по камню, дереву и металлу. Оборудована 710-ваттным двигателем и развивает скорость вращения шпинделя до 2900 об/мин. Число оборотов регулируется с помощью пусковой кнопки. Для длительной работы предусмотрена система ее фиксации. Дополнительная рукоятка регулируется, на основной рукоятке расположена виброгасящая накладка. Для сверления используется патрон ключевого типа.

        Преимущества

        • Ключевой патрон
        • Два режима: сверление, сверление с ударом
        • Электронная регулировка числа оборотов
        • Реверс
        • Фиксация кнопки «пуск»
        • Регулируемая дополнительная рукоятка
        • Ограничитель глубины сверления
        • Виброгасящая накладка на основной рукоятке