Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13 50077, 710 Вт
Арт. Х106680
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель ЭНКОР ДУЭ-710ЭР/13 предназначена для несложных сверлильных работ по камню, дереву и металлу. Оборудована 710-ваттным двигателем и развивает скорость вращения шпинделя до 2900 об/мин. Число оборотов регулируется с помощью пусковой кнопки. Для длительной работы предусмотрена система ее фиксации. Дополнительная рукоятка регулируется, на основной рукоятке расположена виброгасящая накладка. Для сверления используется патрон ключевого типа.
Преимущества
- Ключевой патрон
- Два режима: сверление, сверление с ударом
- Электронная регулировка числа оборотов
- Реверс
- Фиксация кнопки «пуск»
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины сверления
- Виброгасящая накладка на основной рукоятке