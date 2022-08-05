Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13М 50079
Арт. X169752630
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип двигателя
|щеточный
|
Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13М 50079 представляет собой мощный, но при этом компактный инструмент, который позволяет легко и быстро получить отверстие в деревянной, металлической или кирпичной заготовке. Дополнительная рукоятка эргономичной формы и ограничитель глубины обеспечивают точность работы. Регулировка частоты вращения осуществляется посредством нажатия на выключатель.
Преимущества
- Модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом
- Современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма основной и дополнительной рукоятки
- Регулировка частоты вращения нажатием на выключатель
- Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
- Два режима работы (с ударом и без удара)
- Регулируемая дополнительная рукоятка
- Ограничитель глубины сверления