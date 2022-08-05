Преимущества

Модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом

Современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма основной и дополнительной рукоятки

Регулировка частоты вращения нажатием на выключатель

Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии

Два режима работы (с ударом и без удара)

Регулируемая дополнительная рукоятка

Ограничитель глубины сверления

Дрель ударная Энкор ДУЭ-710ЭР/13М 50079 представляет собой мощный, но при этом компактный инструмент, который позволяет легко и быстро получить отверстие в деревянной, металлической или кирпичной заготовке. Дополнительная рукоятка эргономичной формы и ограничитель глубины обеспечивают точность работы. Регулировка частоты вращения осуществляется посредством нажатия на выключатель.