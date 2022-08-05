Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
Арт. О00000033661
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081 - модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом и усиленными металлическими корпусными элементами. Современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма основной и дополнительной рукоятки.
Преимущества
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Регулировка частоты вращения нажатием на выключатель
- Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
- Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
- Два режима работы (с ударом и без удара)
- Регулируемая металлическая дополнительная рукоятка с антивибрационной вставкой
- Металлический ограничитель глубины сверления