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Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
5.0
1
2 590 ₽
3 000 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
    Арт. О00000033661
    5.0
    1
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
    Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081
      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081

      Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081

      • -410 ₽
      2 590 ₽
      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033661
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -410 ₽
      2 590 ₽
      3 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081 - модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом и усиленными металлическими корпусными элементами. Современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма основной и дополнительной рукоятки.

        Преимущества

        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Регулировка частоты вращения нажатием на выключатель
        • Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)
        • Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии
        • Два режима работы (с ударом и без удара)
        • Регулируемая металлическая дополнительная рукоятка с антивибрационной вставкой
        • Металлический ограничитель глубины сверления