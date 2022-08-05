Преимущества

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Регулировка частоты вращения нажатием на выключатель

Реверс (переключатель направления вращения шпинделя инструмента)

Удобный выключатель с возможностью фиксации во включенном состоянии

Два режима работы (с ударом и без удара)

Регулируемая металлическая дополнительная рукоятка с антивибрационной вставкой

Металлический ограничитель глубины сверления

Дрель ударная Энкор ДУЭ-750ЭР/13М 50081 - модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом и усиленными металлическими корпусными элементами. Современный дизайн корпусных деталей, эргономичная форма основной и дополнительной рукоятки.