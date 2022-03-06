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Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
5.0
2
3 020 ₽
Стойки для дрелей
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Арт. Х1215808
    5.0
    2
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
    Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055

      Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055

      3 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1215808
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр зажимного отверстия, мм
      		43
      Материал корпуса
      		металл
      Все характеристики
      3 020 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Станок c тисками Sparta 934055 можно применять в качестве закрепляющего оборудования для дрелей и шуруповертов. Это очень удобно при наличии тремора в конечностях, или при необходимости сделать идеально точное отверстие. Благодаря тискам станка Sparta 934055 сверло будет надежно сидеть в патроне, а сам инструмент зафиксирован на столе при помощи стяжных болтов. Станок имеет прочный силуминовый корпус и антикоррозийные стальные направляющие. Оборудование легко регулируется в высоту, поэтому работать на полученном сверлильном станке будет комфортно обладателю любого роста.

        Преимущества станка c тисками Sparta 934055:

        • Прочный;
        • Надежный;
        • Нержавеющий;
        • Универсальный;
        • Удобный.

        Комплектация:

        • Станок;
        • Упаковка.