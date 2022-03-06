Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055
Арт. Х1215808
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр зажимного отверстия, мм
|43
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Материал корпуса
|металл
Станок c тисками Sparta 934055 можно применять в качестве закрепляющего оборудования для дрелей и шуруповертов. Это очень удобно при наличии тремора в конечностях, или при необходимости сделать идеально точное отверстие. Благодаря тискам станка Sparta 934055 сверло будет надежно сидеть в патроне, а сам инструмент зафиксирован на столе при помощи стяжных болтов. Станок имеет прочный силуминовый корпус и антикоррозийные стальные направляющие. Оборудование легко регулируется в высоту, поэтому работать на полученном сверлильном станке будет комфортно обладателю любого роста.
Преимущества станка c тисками Sparta 934055:
- Прочный;
- Надежный;
- Нержавеющий;
- Универсальный;
- Удобный.
Комплектация:
- Станок;
- Упаковка.