Станок для крепления дрели с тисками Sparta 934055

Станок c тисками Sparta 934055 можно применять в качестве закрепляющего оборудования для дрелей и шуруповертов. Это очень удобно при наличии тремора в конечностях, или при необходимости сделать идеально точное отверстие. Благодаря тискам станка Sparta 934055 сверло будет надежно сидеть в патроне, а сам инструмент зафиксирован на столе при помощи стяжных болтов. Станок имеет прочный силуминовый корпус и антикоррозийные стальные направляющие. Оборудование легко регулируется в высоту, поэтому работать на полученном сверлильном станке будет комфортно обладателю любого роста.

Преимущества станка c тисками Sparta 934055:

Прочный;

Надежный;

Нержавеющий;

Универсальный;

Удобный.

Комплектация: