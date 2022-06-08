Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)
Арт. Ю00000019473
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Диаметр, мм
|10
- Насадка на дрель SPARTA 912305 подходит к дрелям с диаметром шейки шпинделя 43 мм. Позволяет вернуть работоспособность сверлу, режущие кромки которого затупились при сверлении.
Преимущества
- Используется при заточке спиральных сверл по металлу диаметром от 3.5 до 10 мм под углом 118 градусов
- В комплект входит запасной камень