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Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)
4.5
2
970 ₽
Насадки на дрель для заточки сверл
    Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)
    Арт. Ю00000019473
    4.5
    2
    Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)
    Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)
      Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)
      Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)

      Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)

      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000019473
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      970 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка на дрель SPARTA 912305 подходит к дрелям с диаметром шейки шпинделя 43 мм. Позволяет вернуть работоспособность сверлу, режущие кромки которого затупились при сверлении.

        Преимущества

        • Используется при заточке спиральных сверл по металлу диаметром от 3.5 до 10 мм под углом 118 градусов
        • В комплект входит запасной камень