Насадка на дрель для заточки сверл Sparta 912305 (3,5-10 мм)

Преимущества

Используется при заточке спиральных сверл по металлу диаметром от 3.5 до 10 мм под углом 118 градусов

В комплект входит запасной камень

Насадка на дрель SPARTA 912305 подходит к дрелям с диаметром шейки шпинделя 43 мм. Позволяет вернуть работоспособность сверлу, режущие кромки которого затупились при сверлении.