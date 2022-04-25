Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03

Преимущества

Ветви спирали направлены по часовой стрелке, при вращении вкручивают насадку в раствор

Выполняется перемешивание сверху вниз

Смесь направляется ко дну

Смешивание без разбрызгивания текучих жидких смесей, приготовление красок из компонентов различных цветов

Насадка на МД1-11Э (003И) (левосторонняя) используется для смешивания без разбрызгивания текучих жидких смесей.