Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
Арт. Х131259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|140
- Насадка на МД1-11Э (003И) (левосторонняя) используется для смешивания без разбрызгивания текучих жидких смесей.
Преимущества
- Ветви спирали направлены по часовой стрелке, при вращении вкручивают насадку в раствор
- Выполняется перемешивание сверху вниз
- Смесь направляется ко дну
- Смешивание без разбрызгивания текучих жидких смесей, приготовление красок из компонентов различных цветов