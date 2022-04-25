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Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
5.0
2
1 220 ₽
Насадки миксеры (мешалки)
    Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
    Арт. Х131259
    5.0
    2
    Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
    Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
    Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
      Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
      Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03
      Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03

      Насадка к МД1 Фиолент (левая, 140мм) 03

      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131259
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фиолент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		140
      Все характеристики
      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Насадка на МД1-11Э (003И) (левосторонняя) используется для смешивания без разбрызгивания текучих жидких смесей.

        Преимущества

        • Ветви спирали направлены по часовой стрелке, при вращении вкручивают насадку в раствор
        • Выполняется перемешивание сверху вниз
        • Смесь направляется ко дну
        • Смешивание без разбрызгивания текучих жидких смесей, приготовление красок из компонентов различных цветов